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'in danışmanı 'den tutuklandı

İYİ Parti (İP) Genel Başkanı 'in danışmanlarından Kerim Çoraklık terör örgütü propagandası yapmak suçlaması kapsamında sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Akşenerin danışmanı FETÖden tutuklandı

İP Lideri 'in danışmanı Kerim Çoraklı geçtiğimiz günlerden lehine bazı sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınmıştı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında verilen talimat üzerine Ankara'daki adresinde gözaltına alınan Çoraklık, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alınmıştı.

Çoraklık bir süredir Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde tutuluyordu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Çoraklık, sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturmayı yürüten Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından sorgulanan şüpheli, "FETÖ propagandası yapmak" suçundan tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği'nce ifadesi alınan Kerim Çoraklık atılı suç kapsamından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklama kararında şüphelinin FETÖ lehine attığı sosyal medya hesaplarına yer verildi. Kararda, Çoraklık'ın sosyal medya paylaşımları ile FETÖ lehine algı oluşturmaya çalıştığı ve aynı örgütün propagandasını yaptığı kaydedildi. Hakkında atılı suçu işlediğine yönelik kuvvetli suç şüphesi oluştuğu ifade edilen hakimlik kararında, tutukla tebbirinin ölülü ve orantılı olacağı ifade edildi.

Çoraklık, Cumhurbaşkanı adayı ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in iletişimlerini yürüten ve aynı zamanda İyi Parti'nin iletişim ekibinin başında yer alıyordu.

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  • 21 Mayıs 2018, Pazartesi 19:06
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