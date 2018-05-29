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O sözler 'ın ilk skandalı değilmiş!

darbesini öven mesajıyla tepkileri üzerine çeken Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı ’ın daha önce de benzer skandallara imza attığı ortaya çıktı. Gazeteci ’ın eşi Tansel Çölaşan’ın 2008 yılında Menderes ve arkadaşlarının idamı için: “Bunlar idam edildiğinde toplumsal bir coşku vardı. 27 Mayıs darbe değildir” dediği öğrenildi.

O sözler Tansel Çölaşanın ilk skandalı değilmiş!

Sözcü yazarı 'ın eşi 'ın 2008 yılında yaptığı bir açıklamada , Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın idamı hakkında şu ifadeleri kullandığı ortaya çıktı: "Bunlar idam edildiğinde toplumsal bir coşku vardı. 'ı burada ihtilal olarak görmek hata olur. 1960 ihtilali aslında bir devrimdir"

7 Mayıs 2008

"MENDERES DÖNEMİNDE DİN ADAMLARI KAŞINDI!"
2008 tarihli Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan habere göre Tansel Çölaşan'ın her cümlesi nefret suçu içeren açıklamaları şöyle devam ediyor: "Demokrat Parti başa gelmesiyle ne olduysa oldu. Din adamları kaşındı. O dönemde tek kurtarıcı olarak ordu göründü. Toplum tarafından görev verildi ve 27 Mayıs oldu. Toplumsal dönüşüm oldu.

10 Mart 2008

SABAH

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  • 29 Mayıs 2018, Salı 11:03
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