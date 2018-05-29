Sözcü yazarı Emin Çölaşan'ın eşi Tansel Çölaşan'ın 2008 yılında yaptığı bir açıklamada Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın idamı hakkında şu ifadeleri kullandığı ortaya çıktı: "Bunlar idam edildiğinde toplumsal bir coşku vardı. 27 Mayıs'ı burada ihtilal olarak görmek hata olur. 1960 ihtilali aslında bir devrimdir"

7 Mayıs 2008

"MENDERES DÖNEMİNDE DİN ADAMLARI KAŞINDI!"

10 Mart 2008 tarihli Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan habere göre Tansel Çölaşan'ın her cümlesi nefret suçu içeren açıklamaları şöyle devam ediyor: "Demokrat Parti başa gelmesiyle ne olduysa oldu. Din adamları kaşındı. O dönemde tek kurtarıcı olarak ordu göründü. Toplum tarafından görev verildi ve 27 Mayıs oldu. Toplumsal dönüşüm oldu.

10 Mart 2008

SABAH