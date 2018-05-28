;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Erdoğan'dan Karamollaoğlu'na sert yanıt

ADD'den skandal '27 Mayıs' paylaşımı hakkında güldüren savunma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Atatürkçü Düşünce Derneğinin (ADD) Twitter hesabından yaptığı 27 Mayıs askeri darbesini öven paylaşım hakkında soruşturma başlatıldı. Akşam saatlerinde ise Atatürkçü Düşünce Derneği'nden konuyla ilgili açıklama geldi. ADD, 'Söz konusu tweet, Atatürkçü Düşünce Derneği kurumsal kimliğini ve görüşünü yansıtmamaktadır. İlgili tweet, ADD Genel Başkan ve Genel Yönetim Kurulu üyelerinin bilgisi, onayı ve kararı olmaksızın paylaşılmıştır. Konu ile ilgili olarak Atatürkçü Düşünce Derneği İç Disiplin hükümleri gereği Hukuk Müşavirliğince soruşturma başlatılmıştır.' denildi. Güldüren savunma, sosyal medyada "kuzenim yazmış" yorumlarıyla tiye alındı.

ADDden skandal 27 Mayıs paylaşımı hakkında güldüren savunma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 27 Mayıs günü ADD'ye ait Twitter hesabından yapılan 27 Mayıs 1960 darbesini övücü nitelikteki paylaşım hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 215. maddesinde düzenlenen "suç ve suçluyu övme" suçundan resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Atatürkçü Düşünce Derneğinin sosyal medya hesabından, "Türk Silahlı Kuvvetleri, bundan yarım yüz yıl önce, anayasa ve hukuk dışına çıkmış bir siyasal iktidara karşı direnme hakkını kullanmış ve ülke yönetimine el koymuştu. Ordunun arkasında milletin desteği vardı. #27Mayıs" şeklinde paylaşım yapılmıştı.

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

"Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkez (@add_genelmerkez) twitter hesabından, 27 Mayıs 2018 tarihinde yayınlanmış olan "27 Mayıs" ile ilgili tweet, ADD Genel Başkan ve Genel Yönetim Kurulu üyelerinin bilgisi, onayı ve kararı olmaksızın paylaşılmıştır.

Söz konusu tweet, Atatürkçü Düşünce Derneği kurumsal kimliğini ve görüşünü yansıtmamaktadır. Atatürkçü Düşünce Derneği'nin konu ile ilgili resmi görüşü aşağıdaki gibi Atatürkçü Düşünce Derneği sitemizde yayınlanmaktadır (add.org.tr).

Söz konusu tweet, dönem hassasiyeti dikkate alınarak ve siyaseten seçim arifesinde algı operasyonlarına malzeme olmaması için derhal kaldırılmış ve konu ile ilgili olarak Atatürkçü Düşünce Derneği İç Disiplin hükümleri gereği Hukuk Müşavirliğince soruşturma başlatılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur."

  • 28 Mayıs 2018, Pazartesi 18:26
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar