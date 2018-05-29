CHP'nin seçim kampanyası kapsamında muhafazakar seçmeni çekmek için, başta Muharrem İnce olmak üzere farklı söylem ve eylemler içinde bulunmasının samimiyeti tartışılırken, sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf, CHP'lilerin "İslamcı" olarak adlandırdıkları camiaya aslında ne kadar yabancı oldukları bir kez daha ortaya çıktı.

CHP'nin seçim standları için hazırlattığı Filistin afişlerindeki hatalar alay konusu oldu.

CHP'NİN FİLİSTİN AFİŞİ HATALARLA DOLU

Atatürk'e ait olduğu iddia edilen, "Kabe'nin tek taşına dokunulursa bütün ordumu gönderirim" sözünün yer aldığı afişteki hatalar:

1. Kabe Mekke'de, Filistin'de değil.

2. Filistin bayrağı diye afişe koyduğunuz bayrak Ürdün bayrağı.

3. Mustafa Kemal Atatürk'ün böyle bir sözü yok.

4."Yanlız" değil "yalnız" olacak.