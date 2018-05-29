;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. O sözler Tansel Çölaşan'ın ilk skandalı değilmiş!

'nin skandallarla dolu afişi

'de seçim standına asılan afişindeki hatalar alay konusu oldu. Sosyal medyada dalga geçilen afişle birlikte CHP'nin İslamcı olarak adlandırdıkları camiaya aslında ne kadar da yabancı olduğu bir kez daha ortaya çıkmış oldu.

CHPnin skandallarla dolu Filistin afişi

'nin seçim kampanyası kapsamında muhafazakar seçmeni çekmek için, başta olmak üzere farklı söylem ve eylemler içinde bulunmasının samimiyeti tartışılırken, sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf, CHP'lilerin "İslamcı" olarak adlandırdıkları camiaya aslında ne kadar yabancı oldukları bir kez daha ortaya çıktı.

CHP'nin seçim standları için hazırlattığı afişlerindeki hatalar alay konusu oldu.

CHP'NİN FİLİSTİN AFİŞİ HATALARLA DOLU
Atatürk'e ait olduğu iddia edilen, "Kabe'nin tek taşına dokunulursa bütün ordumu gönderirim" sözünün yer aldığı afişteki hatalar:

1. Kabe Mekke'de, Filistin'de değil.
2. Filistin bayrağı diye afişe koyduğunuz bayrak Ürdün bayrağı.
3. Mustafa Kemal Atatürk'ün böyle bir sözü yok.
4."Yanlız" değil "yalnız" olacak.

Etiketler: , ,
  • 29 Mayıs 2018, Salı 11:22
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar