Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) dün resmi twitter hesabı üzerinden atılan tweet ile 27 Mayıs Darbesi'ne övgüler yağdırmıştı. ADD'nin skandalına hükümetten çok sert tepki geldi. Konuya ilişkin konuşan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Bunu söyleyenler Atatürk'ün hatırasına da büyük saygızsızlık yapıyorlar. ADD'de şu anda hüküm süren zihniyetin Atatürk'ten ne kadar uzak olduğu ortaya çıkmıştır.Darbeyi yapanlar en büyük ihaneti Atatürk ve hatırasına yapmışlardır. Atatürk'ü istismar etmekten çekinmemişlerdir. Türk milleti darbeleri ve darbecileri tarihe gömmüştür. 60 sonrası darbeler başarılı oldu ama 15 Temmuz'da darbe hevesindekiler yenildi." ifadelerini kullandı.

İNCE'NİN TRT'YE ELEŞTİRİLERİ

Bozdağ, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin TRT eleştirilerine de cevap vererek şunları söyledi;



"Sayın İnce efelenerek, kabadayılık yaparak kendine bir yer edinmeye çalışıyor. Bu yanlıştır, TRT'yi hedef gösteriyor. Bundan güç alanlar TRT aracına saldırdılar. Bu söylemlerden etkilenen kendini bilmezler daha büyük olaylara imza atabilirler. Herkes daha dikkatli olmalı. TRT olunca diğer medya kuruluşları sustu. Başka bir medya kuruluşuna saldırı olsa yeri göğü inletirler. Bunlar daha gelmeden medyanın sesini kısmaya çalışıyorlar. Böyle kışkırtmalarla milletin evlatlarına suç işletmesinler."



FETÖ'NÜN İADESİ

Bozdağ, İnce'nin FETÖ elebaşı Gülen'in iadesine ilişkin iddialarına da cevap verdi ve "Sayın İnce'nin sözleri gerçekleri yansıtmıyor. Daha önce ABC denen bir gazetenin haberinden bahsediyor. Açıklıkla ifade etmek lazım, evrakları ABD ile Türkiye arasındaki ikili anlaşmaya uygun şekilde gönderdik. Anlaşmaya tek tek riayet edilmiştir, tek bir yanlış yoktur. Aramızdaki anlaşmaya göreye gönderiyoruz, adalet bakanlığı bu konuda uzmandır. Muharrem Bey de, yanındakiler de bunu bilmezler. Hayatlarında bir tane iade dosyası görmemişlerdir. Avukatları da bir tane iade dosyası görmemiştir. Türkiye'den gönderilen evraklar üzerinden delil tartışması yapıyorlar. Başka ülkelerin iade taleplerinde bile daha güçlü deliller yoktur. ABD buna rağmen direniyor. Türkiye'nin talebini adli makama göndermesi lazım." dedi.