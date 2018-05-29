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Kamuya 50 bin alınıyor! Hangi kurum kaç kişi alacak? 2018 memur alım kadroları...

Hükümet müjdeleri bir bir sıraladı, kamuya toplamda 50 bin alınacağını duyurdu. Memur olma hayali kuran vatandaşlar hangi kuruma kaç kişi alınacağını aramaya başladı. İşte tüm detaylar...

3.5 milyona yaklaşan işsiz sayısını azaltabilmek için başlatılan istihdam seferberliği kapsamında bir taraftan özel sektör diğer taraftan da kamu, sürekli personel alımı ilanı yayınlıyor. Son açıklamalara ve yayınlanan ilana göre devletin bir kaç ay içinde alacağı toplam personel sayısı, 48 bin 635'i buluyor. Bunların içinde polis ve bekçi alımları da var.

DETAYLAR BU ADRESTE
Devlet Personel Başkanlığı'nın (DPB) internet sayfasında yer alan bilgilere göre; başta bakanlıklar, üniversiteler, belediyeler, , Spor Entitüsü ve Botaş olmak üzere çok sayıda kurum, alacağı personel sayısını ve şartları açıkladı. En fazla alımı, 14 bin 910 kişi ile yapacak. İlanların detayları dpb.gov.tr adresinden takip edilebilir.

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  • 29 Mayıs 2018, Salı 10:49
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