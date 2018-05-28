Darbeyi öven ADD hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Atatürkçü Düşünce Derneğinin (ADD) Twitter hesabından yaptığı 27 Mayıs askeri darbesini öven paylaşım hakkında soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 27 Mayıs günü ADD'ye ait Twitter hesabından yapılan 27 Mayıs 1960 darbesini övücü nitelikteki paylaşım hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 215. maddesinde düzenlenen "suç ve suçluyu övme" suçundan resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.





SKANDAL PAYLAŞIM

Atatürkçü Düşünce Derneğinin sosyal medya hesabından, "Türk Silahlı Kuvvetleri, bundan yarım yüz yıl önce, anayasa ve hukuk dışına çıkmış bir siyasal iktidara karşı direnme hakkını kullanmış ve ülke yönetimine el koymuştu. Ordunun arkasında milletin desteği vardı. #27Mayıs" şeklinde paylaşım yapılmıştı.