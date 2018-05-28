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yi öven hakkında soruşturma başlatıldı

Cumhuriyet Başsavcılığı, Atatürkçü Düşünce Derneğine ait Twitter hesabından yayınlandığı iddia edilen sini övücü nitelikli paylaşıma ilişkin soruşturma başlattı.

Darbeyi öven ADD hakkında soruşturma başlatıldı

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Atatürkçü Düşünce Derneğinin () Twitter hesabından yaptığı askeri sini öven paylaşım hakkında soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 27 Mayıs günü ADD'ye ait Twitter hesabından yapılan 27 Mayıs 1960 darbesini övücü nitelikteki paylaşım hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 215. maddesinde düzenlenen "suç ve suçluyu övme" suçundan resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.



SKANDAL PAYLAŞIM
Atatürkçü Düşünce Derneğinin sosyal medya hesabından, "Türk Silahlı Kuvvetleri, bundan yarım yüz yıl önce, anayasa ve hukuk dışına çıkmış bir siyasal iktidara karşı direnme hakkını kullanmış ve ülke yönetimine el koymuştu. Ordunun arkasında milletin desteği vardı. #27Mayıs" şeklinde paylaşım yapılmıştı.

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  • 28 Mayıs 2018, Pazartesi 16:17
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