Atatürk'ün adının arkasına saklanarak her türlü çirkinliği yapan ve başkanlığını Emin Çölaşan'ın eşi Tansel Çölaşan'ın yaptığı Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) yine inanılması güç bir skandala imza attı.

Derneğin resmi twitter hesabı üzerinden atılan tweet ile 27 Mayıs Darbesi övüldü.

Demokrasiye darbe vuran askerleri "anayasa ve hukuk dışına çıkmış bir siyasal iktidara karşı direnme hakkını kullandı" sözleriyle aklamaya çalıştı.

Muharrem İnce'ye de destek veren ADD, İnce'nin seçim çalışmalarında aktif bir rol üstleniyor.

Askeri cuntaları savunan ADD yaptığı bu skandal açıklama ile meşru hükümetleri tehdit ederek darbeyi meşrulaştırdı. Erdoğan'a karşı kurdukları darbe hayalinin de bitmediğinin göstergesi olan bu tweet, yeni bir darbe olmasını mı istiyorlar sorularını akıllara getirdi ve darbeden ümitlerini kesmediklerini gösterdi.

"24 Haziran'da oyunu bozacağız" sözleriyle Erdoğan karşıtlığını açık bir şekilde gösteren ADD Başkanı Tansel Çölaşan, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Muharrem İnce'nin yanında yer aldı.

ADD Başkanı Tansel Çölaşan'ın eşi Emin Çölaşan da çalıştığı gazete olan Sözcü'de Muharrem İnce ve Meral Akşener güzellemeleri yaparken, Erdoğan'a karşı kurulan büyük oyunun baş aktörlerinden biri oldu.

Yapılan bu paylaşımın ardından sosyal medyada büyük bir tepki oluşurken; Saadet Partisi (SP) ve onun destekçilerinden olan Anadolu Gençlik Derneği (AGD) de bu tepkilerden nasibini aldı. Darbeyi meşrulaştıran ve öven bu zihniyet ile birlikte ittifak içerisine giren SP'ye "İşte ortaklık kurduğunuz CHP zihniyeti bu" mesajları atıldı.

Adı "kamu yararına dernekler" listesinde yer alan ADD, kamu yararından çok farklı güçler için çalıştığını bir kez daha göstermiş oldu.

ADD'ye karşı devletin ve savcıların harekete geçmesini isteyen vatandaşlar "Darbeyi övmek, darbeyi meşrulaştırmak, darbeye zemin hazırlamak bir suçtur. Türkiye Cumhuriyeti'nin şerefli savcılarını göreve davet ediyoruz" mesajıyla yetkilileri göreve çağırdı.