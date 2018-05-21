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Bosna ittifakı

Avrupa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a miting için yer vermedi. Gurbetçiler ise baskıya boyun eğmedi. Büyük buluşma için Bosna’ya gitti. Yüzbinlerce kişiye seslenen Erdoğan iddialarına ilişkin şunları söyledi: Tehditler bizi bu yoldan alıkoymaz. Yola yılmadan devam ederiz...

Bosna ittifakı
Balkanlar'da dün Erdoğan coşkusu vardı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 'in başkenti Saraybosna'ya gitti. Erdoğan, Saraybosna Uluslararası Havalimanı'na gelişinde, Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegovic tarafından karşılandı. Erdoğan ve İzzetbegovic, başbaşa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.



SALONDA YER KALMADI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Balkanlar'da yapılabileceği iddiaları bana ulaştı. Zaten ulaştığı için de buradayım. Çünkü bu tür tehditler, bu tür operasyonlar bizi bu yoldan alıkoymaz. Biz yola çıktığımız zaman yolumuza devam ederiz" dedi. Erdoğan daha sonra Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin (UETD) 6. Olağan Genel Kurulu'nda konuşma yapmak için Zetra Olimpik Spor Salonu'na gitti. Oturma kapasitesi 12 bin olan spor salonuna sığmayan insanlar, salonun dışındaki bölümünde de toplandı.

DÖVİZLİ ASKERLİK BİN EURO
Salonda gurbetçilerin coşkusuyla karşılaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamaları yaptı: "Kardeşlerim 24 Haziran'da önemli bir seçime hazırlanıyoruz. Ülkemizin gelecek 1 asrını belirleyeceğiz. Türkiye bu dönemdeki mücadelesiyle 2. bir Kurtuluş Savaşı mücadelesi veriyor." Erdoğan daha sonra da gurbetçiler için müjdelerini sıraladı: "Dövizle askerliği 6 bin euro'dan bin euro'ya düşürme kararı aldık. 38 yaşını aşmış ancak dövizle askerliğe başvurmamış kişilerin sorunlarını da yakında çözüyoruz."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saraybosna'da "Hoşgeldin Reis" yazılı pankartlar taşıyan yüzlerce Boşnak ve Türk vatandaşı tarafından karşılandı. Erdoğan, İzzetbegovic ile birlikte vatandaşları selamladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı () tarafından Saraybosna'da yaptırılan Hematoloji Bölümü'nü açtı. TİKA tarafından 2017'de yapımına başlanan KCUS Hematoloji Bölümü, 300 hastanın tedavi görmesine olanak sağlayacak.



Bosna'da dün Erdoğan coşkusu vardı.

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  • 21 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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