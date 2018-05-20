CHP'de milletvekili aday listesi krizi büyüyor. Liste her taraftan ayrı patlak veriyor.
HDP'den ayrılıp Saadet Partisi'ne geçen Altan Tan CHP listesinden İstanbul'dan aday gösterildi. CHP'liler eski HDP'li şimdi Saadetli Altan Tan'ı milletvekili yapmak için oy verecekler.
DEDESİ ŞEYH SAİD İSYANINDA AKTİF ROL ALMIŞTI
Altan Tan'ın dedesi Şehy Said'in kurmay kadrosundandı ve isyanda aktif rol almıştı İsyan Mustafa Kemal'in emriyle bastırılmıştı Şimdi CHP'liler İstanbul'da Tan'a oy vererek seçim çalışması yaparak milletvekilleri yapacaklar.
HDP'den ayrılıp Saadet Partisi'ne geçen Altan Tan CHP listesinden İstanbul'dan aday gösterildi. CHP'liler eski HDP'li şimdi Saadetli Altan Tan'ı milletvekili yapmak için oy verecekler.
DEDESİ ŞEYH SAİD İSYANINDA AKTİF ROL ALMIŞTI
Altan Tan'ın dedesi Şehy Said'in kurmay kadrosundandı ve isyanda aktif rol almıştı İsyan Mustafa Kemal'in emriyle bastırılmıştı Şimdi CHP'liler İstanbul'da Tan'a oy vererek seçim çalışması yaparak milletvekilleri yapacaklar.
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