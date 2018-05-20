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'den milletvekili adayı oldu!

Dedesi Şeyh Said isyanında aktif rol oynayan 'den milletvekili adayı gösterildi. Tan'ın adaylığı için sosyal medyada "Kimler kimlerle beraber" yorumları yapıldı.

Altan Tan CHPden milletvekili adayı oldu!
'de milletvekili aday listesi krizi büyüyor. Liste her taraftan ayrı patlak veriyor.

'den ayrılıp Saadet Partisi'ne geçen CHP listesinden 'dan aday gösterildi. CHP'liler eski HDP'li şimdi Saadetli Altan Tan'ı milletvekili yapmak için oy verecekler.



DEDESİ ŞEYH SAİD İSYANINDA AKTİF ROL ALMIŞTI
Altan Tan'ın dedesi Şehy Said'in kurmay kadrosundandı ve isyanda aktif rol almıştı İsyan 'in emriyle bastırılmıştı Şimdi CHP'liler İstanbul'da Tan'a oy vererek seçim çalışması yaparak milletvekilleri yapacaklar.





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  • 20 Mayıs 2018, Pazar 02:18
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