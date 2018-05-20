FETÖ'nün proje gazetesi KARŞI'da genel yayın yönetmenliği yaptığı dönemde terör örgütüne yardım ettiği gerekçesiyle hakkında 2 farklı suçda dahil olmak üzere toplam 22 yıl hapis istemiyle iddianame düzenlenen CHP Milletvekili Eren Erdem CHP'nin milletvekili aday listesinden çıkarıldı. Erdem'in listeden çıkarılmasıyla yargı yolu açıldı. FETÖ'cü Eren Erdem'in Can Dündar gibi yurt dışına kaçacağı söylentileri de yayılmaya başladı! Sosyal medya kullanıcıları devletin adli birimlerinin ve kolluk kuvvetlerinin bir an önce önlem alması gerektiğini söyledi.



ABD KONSOLOSLUK GÖREVLİLERİNİ AĞIRLAMIŞ

CHP Milletvekili Eren Erdem hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'ye yardımın da aralarında bulunduğu 3 ayrı suçtan hazırlanan iddianameden çarpıcı detaylar ortaya çıktı. KARŞI Gazetesi Haber Müdürü Murat Kazancı'nın iddianameye yansıyan ifadesinde savcıya flaş bilgiler verdiği anlaşıldı.



ABD KONSOLOSLUĞU'NDAN GELDİLER

Uzun yıllar Hürriyet Gazetesi'nde de çalıştığı bilinen Murat Kazancı ifadesinde şunları söyledi: Ben KARŞI'ya Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Mehmet Bozkurt vasıtasıyla girdim. Benim bulunduğum kat 4. Kattı. Eren Erdem 5. Kattaydı. Gazeteye dışarıdan gelen giden onunla görüşürdü. Zaman zaman önemli ziyaretçileri olurdu. Milletvekili Melda Onur'un geldiğini hatırlıyorum. Amerikan Konsolosluğu'ndan basın ateşesinin geldiğini yine Umut Oran'ın geldiğini hatırlıyorum. Ancak ne görüştüklerini bilmiyorum.