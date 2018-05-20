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Uyarıyoruz! 'cü kaçabilir

, seçimlerinde milletvekili olmak için yarışacak isimleri açıkladı. Merkez Yürütme Kurulu ve Parti Meclisi toplantılarının ardından açıklanan listede birçok yeni isim dikkat çekerken 'cü aday gösterilmedi. Erdem'in aday gösterilmemesiyle beraber yurt dışına kaçacağı söylentileri de ortaya atılmaya başladı

Uyarıyoruz! FETÖcü Eren Erdem kaçabilir
Cumhuriyet Halk Partisi seçimlerinde milletvekili olmak için yarışacak isimleri açıkladı. Listede Kılıçdaroğlu'nun 'ye yaptığı operasyon dikkatleri çekti. Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'ye yakın isimleri adayları göstermezken 'ye desteğiyle bilinen de aday listesinden çıkarıldı.



CAN DÜNDAR GİBİ YURT DIŞINA KAÇABİLİR!

FETÖ'nün proje gazetesi KARŞI'da genel yayın yönetmenliği yaptığı dönemde terör örgütüne yardım ettiği gerekçesiyle hakkında 2 farklı suçda dahil olmak üzere toplam 22 yıl hapis istemiyle iddianame düzenlenen Milletvekili Eren Erdem CHP'nin milletvekili aday listesinden çıkarıldı. Erdem'in listeden çıkarılmasıyla yargı yolu açıldı. FETÖ'cü Eren Erdem'in Can Dündar gibi yurt dışına kaçacağı söylentileri de yayılmaya başladı! Sosyal medya kullanıcıları devletin adli birimlerinin ve kolluk kuvvetlerinin bir an önce önlem alması gerektiğini söyledi.

ABD KONSOLOSLUK GÖREVLİLERİNİ AĞIRLAMIŞ
CHP Milletvekili Eren Erdem hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'ye yardımın da aralarında bulunduğu 3 ayrı suçtan hazırlanan iddianameden çarpıcı detaylar ortaya çıktı. KARŞI Gazetesi Haber Müdürü Murat Kazancı'nın iddianameye yansıyan ifadesinde savcıya flaş bilgiler verdiği anlaşıldı.

ABD KONSOLOSLUĞU'NDAN GELDİLER
Uzun yıllar Hürriyet Gazetesi'nde de çalıştığı bilinen Murat Kazancı ifadesinde şunları söyledi: Ben KARŞI'ya Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Mehmet Bozkurt vasıtasıyla girdim. Benim bulunduğum kat 4. Kattı. Eren Erdem 5. Kattaydı. Gazeteye dışarıdan gelen giden onunla görüşürdü. Zaman zaman önemli ziyaretçileri olurdu. Milletvekili Melda Onur'un geldiğini hatırlıyorum. Amerikan Konsolosluğu'ndan basın ateşesinin geldiğini yine Umut Oran'ın geldiğini hatırlıyorum. Ancak ne görüştüklerini bilmiyorum.

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  • 20 Mayıs 2018, Pazar 00:21
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