Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi tarafından tevdi edilecek fahri doktora töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Balkanlarla sınırı dahi olmayan ülkeler Türkiye'yi Balkanlar'da hasım bir güç gibi göstermeye çalışıyorlar. Bzi bunların asıl karın ağrısını iyi biliyoruz. Bunlar balkanları kendi nüfüs alanı olarak görüyor. Son bir kaç yıldır yaşadıklarımız Türkiye'nin belirlediği dış misyonun ne kadar doğru ve zor olduğunu göstermiştir. Afrika'da altın ve elmas için hangi soykırımlarının da altına imza attıklarını da biliyoruz. Suriye'de Irak'ta Yemen'de Filistin'de yaşananları da sergilediler. Bunlar değil mi Cezayir'de 5 milyon insan öldüren. Bunlar ki insanlık dersi veriyor ama bunların bizden alacağı çok ders var.'' dedi.





''ZALİMLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır, İsrail, Amerika'ya ilişkin, "Hani bunların İnsan Hakları Beyannamesine saygıları vardı, hani İnsan Hakları Beyannamesine her zaman, harfi harfine uyma sözleri vardı? Yok. İnanmayın bunlara. Asla bunların böyle bir derdi yok." dedi.

Erdoğan, "Eğer dünya, BM Güvenlik Konseyi'nin bu 5 üyesine teslim olacak olursa yandık." diyerek, "Sürekli sırtı sıvazlanan zalimler, dünyayı hepimiz için yaşanılmaz hale getiriyor. Onun için diyoruz ki, 'Zalimler için yaşasın cehennem." ifadelerini kullandı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle davam etti:

''İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) olarak ekonomik, diplomatik, ticari alanda Filistinlilerin kanını dökenlerin canını acıtacak kararlar aldık. Bu zirveler aynı zamanda İslam dünyasının üzerine serpilmiş ölü toprağının, yavaş yavaş üzerlerinden attıklarının da göstergesidir. Benzer bir dayanışmayı da diğer sorunlarımız karşısında göstereceğimizin inancındayım.

FETÖ toplumun her alanına kollarını dolayarak varlığını sürdürmeye çalışıyor. Darbe girişiminde Bosna Hersek'in gösterdiği dayanışmayı asla unutmayacağım. FETÖ'nün Türklükle alakası yok bunlar başka bir millet.''



