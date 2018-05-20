Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegovic ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

3 yıl aradan sonra burada bulunmaktan duyduğum memnuniyeti özellikle belirtmek istiyorum. Sayın İzzetbegoviç'e misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum.



Bugünkü görüşmelerimizde ne gibi adımlar atacağımızı görüşme fırsatı bulduk. İkili ilişkilerimizi ele alırken bunu bu dönemde de daha geliştirerek ilerletmenin planlanması içinde olduk.Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne verdiğimiz önemi bir kez daha vurgulamak isterim.Yaklaşan genel seçimlerin Bosna Hersek'in huzuru bakımından hayırlı olmasını diliyorum. Demokrasinin kuralları çerçevesinde adil bir seçim gerçekleşmesi temennimizdir.



NATO İÇİN AKTİF ÇABAMIZI SÜRDÜRECEĞİZ

Bosna Hersek'in bölge ülkeleri ile güvenilir ilişkiler kurmasına büyük önem atfediyoruz. Değerli arkadaşlar Bosna Hersek için NATO üyeliği konusunda aktif çabamızı sürdüreceğiz. Bu yolda Bosna Hersek'i yalnız bırakmayacağız.



FETÖ UYARISI

15 Temmuz'da Bosna Hersek'in gösterdiği dayanışma için şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Bu alandaki mücadele büyük çaba gerektiriyor. FETÖ'nün Bosna'daki yapılanmasıyla mücadelede Bosna Hersek makamlarıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz.



8 BİN TON ET GÖNDERİMİNİ AZ BULUYORUM

Ülkemizin Bosna'nın refahı dışında hiçbir gizli gündemi yoktur. Özellikle ekonomi alanında ki 8 bin ton et gönderilmesi konusunu ben az buluyorum. Bizim 15 bin tona kadar marjımız var. Bu ciddi manada Bosna'da ciddi bir istihdam da doğuracaktır. Canlı hayvan nedir Karkas nedir bunları bilirim. Bu konudaki ortak çalışmalarımızla Bosna Hersek ciddi bir sıçrama kaydedecektir.

SUİKAST İDDİALARI

Bu haber bana ulaştı, zaten ulaştığı için de buradayım. Milli İstihbarat Teşkilatımız bilgiyi ulaştırdı, bu yüzden buradayız, tehditler bizi yıldıramaz.