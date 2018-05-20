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Erdoğan, İzzetbegovic ile bir araya geldi

Erdoğan, Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı İzzetbegovic ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzzetbegovic ile bir araya geldi

, Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegovic ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı binasına gelişinde İzzetbegovic ile tokalaşarak gazetecilere poz verdi.

Erdoğan ve İzzetbegovic, daha sonra baş başa görüşmeye geçti.

"HOŞGELDİN REİS" PANKARTIYLA KARŞILANDI
Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanlığı binasına gelişinde "Hoşgeldin Reis" yazılı pankartlar taşıyan yüzlerce Boşnak ve Türk vatandaşlar karşıladı. Erdoğan ve İzzetbegovic ile birlikte vatandaşları selamladı.

Erdoğan, Bosna Savaş Gazisi Mujo Aganovic ile bir süre sohbet etti.

Heyetlerarası görüşmeye de katılacak olan Erdoğan ve İzzetbegovic, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

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  • 20 Mayıs 2018, Pazar 14:34
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