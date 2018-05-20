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Bosna'da müjdeler verdi

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin 6. ''nda konuştu. Erdoğan, yurt dışında yaşayan Türklerin emekli olduklarında 'de çalışabileceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanından Avrupalı Türklere müjdeler

Cumhurbaşkanı Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin (UETD) 6. ''nda konuştu.

"KAMU HİZMETLERİNİ BASİTLEŞTİRECEĞİZ"
müjde veren : "Yurt dışındaki çocuklarımızın ana dillerini öğrenmeleri için programlar hazırlıyoruz. Türkçeyi ve kültürümüzü öğrenmelerini teşvik edeceğiz. Diaspora'daki gençlerimize ayrılan kontenjanları 2 katına çıkarıyoruz. Kamu hizmetlerini basitleştireceğiz. Mesela konsolosluk işlemleriyle ilgili artık bankayı aradan çıkarıyoruz.

DÖVİZLE ASKERLİK
ile askerliği 6 bin avro'dan bin avro'ya düşürmekle kalmadık. Yaş ile ilgili olan problemleri de çözüyoruz. Yurtdışı vatandaşlar koordinasyon kurulu tesis ediyoruz. Yeni dönemde bünyesinde yurtdışı Türkler adıyla bir daimi komisyon kurulmasını talep edeceğiz. Yerel medyayı güçlendirmek için, Avrupa'daki türk basınına destek olacağız.

TRT TÜRK DAHA İYİ YAYIN YAPACAK
Türk yeniden yapılandırılarak daha iyi yayın yapılacak, yurtdışından emekli olan vatandaşlarımızın 'de yarı zamanlı olarak çalışabilmesini sağlayacak adımları atacağız. Seçimden sonra bu konuda adım atacağız" dedi.

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  • 20 Mayıs 2018, Pazar 18:32
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