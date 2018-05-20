Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin (UETD) 6. Olağan Genel Kurulu''nda konuştu.

"KAMU HİZMETLERİNİ BASİTLEŞTİRECEĞİZ"

Avrupalı Türklere müjde veren Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yurt dışındaki çocuklarımızın ana dillerini öğrenmeleri için programlar hazırlıyoruz. Türkçeyi ve kültürümüzü öğrenmelerini teşvik edeceğiz. Diaspora'daki gençlerimize ayrılan kontenjanları 2 katına çıkarıyoruz. Kamu hizmetlerini basitleştireceğiz. Mesela konsolosluk işlemleriyle ilgili artık bankayı aradan çıkarıyoruz.





DÖVİZLE ASKERLİK

Döviz ile askerliği 6 bin avro'dan bin avro'ya düşürmekle kalmadık. Yaş ile ilgili olan problemleri de çözüyoruz. Yurtdışı vatandaşlar koordinasyon kurulu tesis ediyoruz. Yeni dönemde TBMM bünyesinde yurtdışı Türkler adıyla bir daimi komisyon kurulmasını talep edeceğiz. Yerel medyayı güçlendirmek için, Avrupa'daki türk basınına destek olacağız.

TRT TÜRK DAHA İYİ YAYIN YAPACAK

TRT Türk yeniden yapılandırılarak daha iyi yayın yapılacak, yurtdışından emekli olan vatandaşlarımızın Türkiye'de yarı zamanlı olarak çalışabilmesini sağlayacak adımları atacağız. Seçimden sonra bu konuda adım atacağız" dedi.

