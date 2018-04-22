İşte siyasi yüzsüzlüğün fotoğrafı!

Pensilvanya'dan aldığı talimatlarla seçim stratejilerini belirleyen Kılıçdaroğlu bugün CHP'li 15 vekilin istifa ederek İYİ Parti'ye geçtiğini açıkladı. Kararın açıklanmasının ardından ilerleyen saatlerde istafalara ilişkin skandal bir detay ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun verdiği karardan Parti yönetimi dışında ne PM üyelerinin ne de milletvekillerinin haberi olmadığı anlaşıldı.
CHP'DE KRİZ ÇIKTI
Kılıçdaroğlu'nun milli iradeyi hiçe sayan kararının ardından CHP'de kriz çıktı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun İYİ Parti'ye verdiği kayıtsız şartsız destek siyasi kulislerde "Aday olmaktan korkan ve milletvekili koltuğunu kaptırmaktan çekinen Kılıçdaroğlu mecliste grubu olmayan bir partiye umutlarını bağlayarak 95 yıllık CHP'ye ihanet ediyor" şeklinde yorumlandı.
SİYASİ YÜZSÜZLÜĞÜN FOTOĞRAFI!
Kılıçdaroğlu'nun kararıyla İYİ Parti'ye geçen vekillerin açıklama yaparken çekilmiş olduğu bu fotoğraf ise akıllara 'siyasi yüzsüzlüğün fotoğrafı' olarak kazındı. CHP'li vekillerin sıkıntılı surat ifadeleri ise kararın diktatör Kılıçdaroğlu'nun baskılarıyla kabul edilmesinin bir nişanesi gibiydi.
İYİ PARTİ'YE GEÇEN CHP'LİLER
CHP'DE KRİZ ÇIKTI
Kılıçdaroğlu'nun milli iradeyi hiçe sayan kararının ardından CHP'de kriz çıktı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun İYİ Parti'ye verdiği kayıtsız şartsız destek siyasi kulislerde "Aday olmaktan korkan ve milletvekili koltuğunu kaptırmaktan çekinen Kılıçdaroğlu mecliste grubu olmayan bir partiye umutlarını bağlayarak 95 yıllık CHP'ye ihanet ediyor" şeklinde yorumlandı.
SİYASİ YÜZSÜZLÜĞÜN FOTOĞRAFI!
Kılıçdaroğlu'nun kararıyla İYİ Parti'ye geçen vekillerin açıklama yaparken çekilmiş olduğu bu fotoğraf ise akıllara 'siyasi yüzsüzlüğün fotoğrafı' olarak kazındı. CHP'li vekillerin sıkıntılı surat ifadeleri ise kararın diktatör Kılıçdaroğlu'nun baskılarıyla kabul edilmesinin bir nişanesi gibiydi.
İYİ PARTİ'YE GEÇEN CHP'LİLER
1. Burcu Köksal Afyonkarahisar
2. Mustafa Tuncer Amasya
3. Nihat Yeşil Ankara
4. Hüseyin Yıldız Aydın
5. Ahmet Akın Balıkesir
6. Mehmet Göker Burdur
7. Nurhayat Altaca Kayışoğlu Bursa
8. Erkan Aydın Bursa
9. Tufan Köse Çorum
10. Okan Gaytancıoğlu Edirne
11. Tacettin Bayır İzmir
12. Çetin Arık Kayseri
13. Fatma Kaplan Hürriyet Kocaeli
14. Ömer Fethi Gürer Niğde
15. Ünal Demirtaş Zonguldak
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