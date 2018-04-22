CHP'de 15 milletvekillinin İYİ Parti'ye geçmesi, parti tabanında kafaları karıştırırken, cumhurbaşkanı adayının kim olacağına ilişkin belirsizlik sürüyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yörük-Türkmen Şöleni'ne katılmak için Silifke'de bulunduğu bir günde partisinden ilginç bir adım geldi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, yaptığı açıklamayla 15 milletvekillerinin İYİ Parti'ye geçtiğini belirtirken, bu durum partililerde şaşkınlıkla karşılandı.

Bir ittifak kararı almayan CHP'de, cumhurbaşkanı adayının kim olacağı iyice merak konusu haline gelirken, gözler yeniden Salı günü yapılacak olağanüstü Parti Meclisi (PM) toplantısına çevrildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu toplantı öncesinde ise kendisini ziyaret edecek Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşecek.

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı nedeniyle "kutlama ziyareti" olduğu belirtilmesine karşın, yaşanan son gelişmelerin ziyareti daha da önemli hale getirdiği ifade ediliyor.

15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesi konusundan, parti yönetimi dışında, çoğu milletvekili ve PM üyesinin haberdar olmadığı ortaya çıktı.

Seçimlerin yakın tarihte yapılacak olması nedeniyle çoğu milletvekili görüş belirtmek istemezken, eski MYK üyesi ve halen PM üyesi olan Erdal Aksünger ise atılan adımı ilk etapta İYİ Parti'nin Hazine yardımından faydalanması için atılmış bir adım olarak gördüğünü ifade etti.

İYİ Parti'nin seçimlere katılmasında bir problem olduğunu düşünmediğini aktaran Aksünger, "Tahminen Hazine yardımı meselesi olabilir. Bu makul görülebilir mi görülmez mi? Bu ayrı bir tartışma konusu ama devamında nasıl bir plan işleyecek, onu salı günü yapılacak PM'de göreceğiz. Orada, bundan sonra nasıl bir plan işleyeceği açıklanacaktır." diye konuştu.