CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün yaptığı mitingde CHP'li 15 milletvekilinin istifa edip İYİ Parti'ye geçeceğini açıkladı. Açıklamanın ardından 15 milletvekili İYİ Parti'ye katıldı. Önceki günlerde seçim sorusuna FETÖ suflesiyle cevap veren Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları bu birleşmenin FETÖ talimatıyla yapıldığı ihtimallerini güçlendirdi.Geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu Sabiha Gökçen Havalimanı 'nda seçimlerde aday olup olmayacağı yönündeki soruyu "Haziran ayı kiraz mevsimi, kirazların bol olduğu ay. Hepinize iyi haziranlar diliyorum" diye yanıtladı. Kılıçdaroğlu'nun böylesine bir soruyu 'Haziran' ve 'kiraz'a gönderme yaparak cevaplaması akıllara FETÖ'cü Emre Uslu'nun Twitter paylaşımını getirdi. Uslu'da tıpkı Kılıçdaroğlu gibi 15 Temmuz hain darbe girişiminden yaklaşık 4 ay önce sosyal medya hesabından, "Kiraz en hızlı olgunlaşan meyvadır. Çiçekler dökülmeden bir de bakmışsın meyvalar olgunlaşmış. Haziran'ı bulur bulmaz olgunlaşır kirazlar." paylaşımını yapmıştı.

​FETÖ'cü Emre Uslu, 15 Temmuz hain darbe girişiminden yaklaşık 4 ay önce bu tweeti atmıştı.



FETÖ'NÜN SON UMUDU MERAL AKŞENER

Firari FETÖ'cü Emre Uslu ile Meral Akşener'in Twitter'daki yazışmaları ortaya çıkmıştı. Emre Uslu paylaşımlarında Akşener'in 2019'da başkan olacağını söylemişti.. Uslu, Twitter'dan yaptığı yeni bir paylaşımda son umutlarının Akşener olduğunu açıkça itiraf ediyor. Meral Akşener gelince FETÖ'yle amansız mücadele edenleri, FETÖ'den yargılayacaklarını açıklayan Uslu'nun paylaşımı şu şekilde: "Hayatın ironisine bak. Akşener'e FETÖ deyip yıpratmaya çalışıyorlar ama Akşener gelince AKP'liler "FETÖ" den yargılanır. KAÇINILMAZ SON BU"







