;
Yol Durumu
  1. YSK Başkanı'ndan flaş seçim açıklaması
  2. Terör örgütü PKK'nın siyasi parti oyunu deşifre oldu

'li 15 milletvekili İYİ Parti'ye geçti

'li 15 milletvekilinin flaş bir istifa kararıyla İYİ Parti'ye geçtiği açıklandı. Bu istifalar 'nun önceki günlerde suflesiyle yaptığı konuşmaları akıllara getirdi.

CHPde İYİ Parti istifası!
Genel Başkanı Kemal bugün yaptığı mitingde CHP'li 15 milletvekilinin istifa edip İYİ Parti'ye geçeceğini açıkladı. Açıklamanın ardından 15 milletvekili İYİ Parti'ye katıldı. Önceki günlerde seçim sorusuna suflesiyle cevap veren Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları bu birleşmenin FETÖ talimatıyla yapıldığı ihtimallerini güçlendirdi.

FETÖ'NÜN DARBE TEDİDİNE SARILMIŞTI
Geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu 'nda seçimlerde aday olup olmayacağı yönündeki soruyu "Haziran ayı kiraz mevsimi, kirazların bol olduğu ay. Hepinize iyi haziranlar diliyorum" diye yanıtladı. Kılıçdaroğlu'nun böylesine bir soruyu 'Haziran' ve 'kiraz'a gönderme yaparak cevaplaması akıllara FETÖ'cü Emre Uslu'nun Twitter paylaşımını getirdi. Uslu'da tıpkı Kılıçdaroğlu gibi hain darbe girişiminden yaklaşık 4 ay önce sosyal medya hesabından, "Kiraz en hızlı olgunlaşan meyvadır. Çiçekler dökülmeden bir de bakmışsın meyvalar olgunlaşmış. Haziran'ı bulur bulmaz olgunlaşır kirazlar." paylaşımını yapmıştı.

​FETÖ'cü Emre Uslu, 15 Temmuz hain darbe girişiminden yaklaşık 4 ay önce bu tweeti atmıştı.

FETÖ'NÜN SON UMUDU MERAL AKŞENER
Firari FETÖ'cü Emre Uslu ile 'in Twitter'daki yazışmaları ortaya çıkmıştı. Emre Uslu paylaşımlarında Akşener'in 2019'da başkan olacağını söylemişti.. Uslu, Twitter'dan yaptığı yeni bir paylaşımda son umutlarının Akşener olduğunu açıkça itiraf ediyor. Meral Akşener gelince FETÖ'yle amansız mücadele edenleri, FETÖ'den yargılayacaklarını açıklayan Uslu'nun paylaşımı şu şekilde: "Hayatın ironisine bak. Akşener'e FETÖ deyip yıpratmaya çalışıyorlar ama Akşener gelince AKP'liler "FETÖ" den yargılanır. KAÇINILMAZ SON BU"



Etiketler: , , , , , ,
  • 22 Nisan 2018, Pazar 13:12
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar