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İşte kirli ittifakın şifreleri

Kemal partideki milletvekillerini ve PM üyelerini hiçe sayarak bugün 'li 15 milletvekilinin 'ye geçtiğini açıkladı. Bu birleşme siyasi anlamda yeniymiş gibi gözükse de Kılıçdaroğlu ve 'in tabanlı birliği geçmiş yıllara dayanıyor.

İşte kirli ittifakın şifreleri
Bayrağımıza, ecdadımıza hakaretler eden, 'lilere terörist bile diyemeyen bugün flaş bir kararla 'li 15 vekilin 'ye geçtiğini açıkladı. 'nün sufleleriyle milli iradeyi hiçe sayan Kılıçdaroğlu'nun bu kararı parti içinde de büyük bir kaos yarattı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği kararı parti yönetiminden başka kimseyle paylaşmaması da diktatörlüğünün ispatı niteliğindeydi.

Peki CHP ile İYİ Parti'nin birleşmesindeki ana sebep neydi? Kılıçdaroğlu'na gizli kapaklı karar verdiren etkenler neler? İşte kirli ittifakın şifreleri...





OYUNU, FETÖ'YÜ YÖNETENLER KURUYOR
CHP-İP birleşmesi siyasi anlamda yeni bir birleşme gibi gözükse de Kılıçdaroğlu ile 'i birbirne bağlayan bir etken var o da FETÖ. 17-25 Aralık operasyonlarından sonra FETÖ'ye karşı başlatılan mücadelede ikilinin FETÖ'nün yayın organlarına çıkıp örgüte destek vermeleri büyük bir tesadüften ibaret olamaz. Aynı zamanda Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun 'Erdoğan' düşmanlığı üzerinden yaptıkları söylemlerin benzerliği de kirli ittifakın kimler tarafından kurgulandığını gözler önüne seriyor.



VEKİL ALIŞVERİŞİ YENİ DEĞİL!
Milli iradeye ve Atatürk CHP'sine büyük bir saygısızlık örneği göstererek 15 CHP'li vekilin İYİ Parti'ye geçtiğini açıklayan Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bu saygısızlık ilk değil. Kemal Kılıçdaroğlu İYİ Parti Kurulurken Aytun Çıray'ı Akşener'e hediye etmişti. Peki FETÖ suflesiyle yapılmış bu hediyelerin amacı ne? Olay basit. Akşener ile 'den oy çalmak. Oyunu kuran kim? FETÖ'yü kim yönetiyorsa, Erdoğan'ın kim gitmesini istiyorsa o.

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  • 22 Nisan 2018, Pazar 21:04
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