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Abidik gubidik ittifak

'li 15 milletvekilinin flaş bir istifa kararıyla 'ye geçtiği açıklandı. CHP ve İYİ Parti'nin bu ittifakı 'in; "Biz ne çukur ne cukka ne de yıkım ittifakı yapacağız. Grup kurmak için abidik gubidik işler yapmayacağız." sözlerini akıllara getirdi. Sözlerini yutan Akşener CHP'yle abidik gubidik bir grup kurma yoluna gitmiş oldu.

Abidik gubidik ittifak

'li 15 milletvekilinin flaş bir istifa kararıyla 'ye geçtiği açıklandı. CHP ve İYİ Parti'nin bu ittifakı 'in; "Biz ne çukur ne cukka ne de yıkım ittifakı yapacağız. Grup kurmak için abidik gubidik işler yapmayacağız." sözlerini akıllara getirdi. Sözlerini yutan Akşener CHP'yle abidik gubidik bir grup kurma yoluna gitmiş oldu.

Akşener 'de yaptığı açıklamaların bir bölümünde ısrarla 'cü olmadığını vurguluyordu. Ancak bu ittifak önceki günlerde seçim sorusuna FETÖ suflesiyle cevap veren 'nun açıklamalarını getirdi. Kılıçdaroğlu o açıklamalarda "Haziran ayı kiraz mevsimi, kirazların bol olduğu ay. Hepinize iyi haziranlar diliyorum." demişti. Kılıçdaroğlu'nun böylesine bir soruyu 'Haziran' ve 'kiraz'a gönderme yaparak cevaplaması akıllara FETÖ'cü Emre Uslu'nun Twitter paylaşımını getirdi. Uslu'da tıpkı Kılıçdaroğlu gibi 15 Temmuz hain darbe girişiminden yaklaşık 4 ay önce sosyal medya hesabından, "Kiraz en hızlı olgunlaşan meyvadır. Çiçekler dökülmeden bir de bakmışsın meyvalar olgunlaşmış. Haziran'ı bulur bulmaz olgunlaşır kirazlar." paylaşımını yapmıştı.

Abidik gubidik ittifak


İŞTE AKŞENER'İN MART AYINDAKİ İTTİFAK AÇIKLAMASI
Akşener, "Biz ne çukur ne cukka ne de yıkım ittifakı yapacağız. Grup kurmak için abidik gubidik işler yapmayacağız. Biz 100 bin imzayla çıkacağız. Her iki tarafın da görevlendirdikleri var. Fakat Allah ne büyük. 'Şu FETÖ'cü' diyenlerin FETÖ'yü övgü görüntüleri ortaya çıkıyor. Bu ara benim aranıp taranıp fotoğraflarımı arıyorlar ama bulamıyorlar. Çünkü öyle bir şey yok" dedi.

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  • 22 Nisan 2018, Pazar 18:10
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