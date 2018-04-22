Abidik gubidik ittifak

CHP'li 15 milletvekilinin flaş bir istifa kararıyla İYİ Parti'ye geçtiği açıklandı. CHP ve İYİ Parti'nin bu ittifakı Meral Akşenir'in; "Biz ne çukur ne cukka ne de yıkım ittifakı yapacağız. Grup kurmak için abidik gubidik işler yapmayacağız." sözlerini akıllara getirdi. Sözlerini yutan Akşener CHP'yle abidik gubidik bir grup kurma yoluna gitmiş oldu.

Akşener Kayseri'de yaptığı açıklamaların bir bölümünde ısrarla FETÖ'cü olmadığını vurguluyordu. Ancak bu ittifak önceki günlerde seçim sorusuna FETÖ suflesiyle cevap veren Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını getirdi. Kılıçdaroğlu o açıklamalarda "Haziran ayı kiraz mevsimi, kirazların bol olduğu ay. Hepinize iyi haziranlar diliyorum." demişti. Kılıçdaroğlu'nun böylesine bir soruyu 'Haziran' ve 'kiraz'a gönderme yaparak cevaplaması akıllara FETÖ'cü Emre Uslu'nun Twitter paylaşımını getirdi. Uslu'da tıpkı Kılıçdaroğlu gibi 15 Temmuz hain darbe girişiminden yaklaşık 4 ay önce sosyal medya hesabından, "Kiraz en hızlı olgunlaşan meyvadır. Çiçekler dökülmeden bir de bakmışsın meyvalar olgunlaşmış. Haziran'ı bulur bulmaz olgunlaşır kirazlar." paylaşımını yapmıştı.



İŞTE AKŞENER'İN MART AYINDAKİ İTTİFAK AÇIKLAMASI

Akşener, "Biz ne çukur ne cukka ne de yıkım ittifakı yapacağız. Grup kurmak için abidik gubidik işler yapmayacağız. Biz 100 bin imzayla çıkacağız. Her iki tarafın da görevlendirdikleri var. Fakat Allah ne büyük. 'Şu FETÖ'cü' diyenlerin FETÖ'yü övgü görüntüleri ortaya çıkıyor. Bu ara benim aranıp taranıp fotoğraflarımı arıyorlar ama bulamıyorlar. Çünkü öyle bir şey yok" dedi.