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istifaları 'yi karıştırdı

 Lideri ’nun talimatıyla 15 milletvekilinin istifa ederek ’yi geçmesi CHP'yi karıştırdı. Partinin önemli isimleri, sol bir parti olan CHP’nin İYİ Parti’ye verdiği desteğin parti tüzüğüne aykırı olduğunu belirtti. Bu isimlerden biri de CHP .

İYİ Parti istifaları CHPyi karıştırdı

lideri 'nun 'ye verdiği kayıtsız şartsız destek siyasi kulislerde "Aday olmaktan korkan ve milletvekili koltuğunu kaptırmaktan çekinen Kılıçdaroğlu mecliste grubu olmayan bir partiye umutlarını bağlayarak 95 yıllık CHP'ye ihanet ediyor" şeklinde yorumlandı.

"CHP BİR SOL PARTİDİR"
CHP içinde birçok önemli isim de İYİ Parti'ye verilen bu desteğe açık açık itiraz ediyor. Bu isimlerden biri de CHP . Sosyal medya üzerinden tepkisini dile getiren Cihaner CHP'nin bir sol parti olduğunun altını çizerek: "ÖDP, TKP ve DSP için de 20'şer vekil isteriz!" dedi.

"PARTİ TÜZÜĞÜNE AYKIRI"
İYİ Parti'ye verilen desteği parti tüzüğüne de aykırı olduğuna vurgu yapan Cihaner: "CHP Tüzük Madde 1/4: (4) Cumhuriyet Halk Partisi, başta Kurtuluş Savaşımız olmak üzere Aydınlanma ideallerini, emek mücadelelerini, sosyal demokrasinin özgürlük, eşitlik ve dayanışma ilkelerini benimseyen çağdaş demokratik sol bir siyasal partidir." dedi.

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  • 22 Nisan 2018, Pazar 15:04
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