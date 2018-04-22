Daha önce defalarca inkar edilen kirli ittifak bugün ilan edildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün yaptığı mitingde CHP'li 15 milletvekilinin istifa edip İYİ Parti'ye geçeceğini açıkladı. Açıklamanın ardından 15 milletvekili İYİ Parti'ye katıldı. Önceki günlerde seçim sorusuna FETÖ suflesiyle cevap veren Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları bu birleşmenin FETÖ talimatıyla yapıldığı ihtimallerini güçlendirdi..Birçok kez üstüne basa basa, kesin bir dille "ittifak yok" diyen Akşener, CHP ile kirli ittifakının ilanını bugün gerçekleştirdi. Geçmişte birçok kez FETÖ ortak paydasında buluştuğu bilinen iki parti, bugün şer ittifakının temelini ilan ederek aslında en başından beri kirli bir ittifak içerisinde olduklarını birkez daha göstermiş oldular.Sosyal medyada yapılan bu paylaşımda "abidik gubidik ittifaklarla işimiz olmaz" diyen Akşener'in partisi, bugün 360 derece bir dönüşle kirli ittifakın temellerini attı.

3 Mart 2018'de de yine Meral Akşener, partisinin il kongresine katılmak üzere geldiği Adana'da konuştu. Meral Akşener iki parti arasındaki karşılıklı ziyaretlere yönelik, CHP Genel Başkan yardımcılarının ziyaret ettiğini söyleyerek "CHP ile ittifak söz konusu değil, seçim güvenliği hakkında konuşuyorduk" diyerek ittifakı yine yalanlamıştı.28 Aralık 2017'de, Basın yayın organlarının Ankara temsilcilerinin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Akşener, cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP ile ittifak yapmayacaklarını belirtmiş, partisinin AK Parti'den, CHP'den ve MHP'den oy aldığını savunmuştu.Bugün tüm bu beyanların ardından inkar edilen ittifakın şifreleri çözüldü, Pensilvanya'dan talimat geldi ve kirli ittifak ilan edilmiş oldu. Her ne kadar uzun zamandır aralarındaki birlikteliği inkar etseler de FETÖ avukatı iki parti, erken seçimin ilan edilmesiyle kirli ittifaklarını daha fazla saklayamayarak gün yüzüne çıkardı.Ayrıca sosyal medyada hızla yayılan bu video da iki partinin kimden talimat aldığını, hangi amaçlarla neden birleştiğini gözler önüne serdi.İşte o kirli ittifakın şifreleri: