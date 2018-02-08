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Provokatör adliyeye sevk edildi!

'da "suç örgütü kurmak" suçlamasıyla gözaltına alınan ve Hizmet Vakfı Kurucu Başkanı ile birlikte 28 kişi adliyeye sevk edildi.

Provokatör Alparslan Kuytul adliyeye sevk edildi!

Cumhuriyet Başsavcılığınca, "vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü" iddiasıyla ve Hizmet Vakfı yönetici ile sorumlularının aralarında yer aldığı 28 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 Ocak'ta Adana, ve 'da 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, ilk etapta kurucu başkan 'un da aralarında bulunduğu 21 vakıf yöneticisi ve sorumluları gözaltına alınmıştı.

Daha sonra devam eden operasyonlarda 7 kişi daha gözaltına alınmıştı. 28 zanlı günlerce emniyette sorgulandıktan sonra bugün adliyeye sevk edildi.

Adliyeye ilk önce Kuytul alındı. Zanlıların savcılıkça ifadelerinin alınmasına başlandı.

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  • 08 Şubat 2018, Perşembe 15:52
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