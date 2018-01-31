Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Furkan Vakfı'na yönelik operasyonda yeni bilgiler elde edildi. Vakfın genel merkezinin bulunduğu binada yapılan aramalarda, bir kasada 314 bin, dolapta ise 50 bin lira para ele geçirildi. Ele geçirilen paranın kayıt dışı olduğu saptanırken, vakıf hizmet binasının karşısında, vakfa ait 5 katlı bir kaçak yurt da ortaya çıkarıldı. Vakıf binasının bulunduğu mahsenden, gizli bir geçit aracılığıyla kırtasiye dükkanına giriş yapıldığı, buradan da vakfın karşısındaki kaçak yurda fiber hatlar çekildiği belirlendi. Kaçak yurda çekilen fiber ağ ile Furkan Vakfı'na ait sosyal medya ve internet hesaplarının yönetildiği iddia edilirken, örgütün Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır bağlantılarının da araştırıldığı öğrenildi.





Alparslan Kuytul

VAKFA AİT ÖĞRENCİ YURDUNDA CİNSEL İSTİSMAR

Öte yandan, 2012 yılında vakfa ait erkek öğrenci yurdunda sorumlu olarak görev yapan C.K.'nin matematik dersi verdiği 3 erkek öğrenciye, cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı.

Yurtta yatılı kalan öğrencileri tek tek 'Başkan odası' diye adlandırılan yere çağıran C.K.'nin, 'güreş yapma' bahanesiyle cinsel istismarda bulunduğu belirlendi. Çocukların, yaşadıklarını anlattıkları yurt müdürlüğü yetkilileri İ.K., S.A. ve H.K.'nin cinsel istismar olayını emniyete bildirmeyip suçu gizlediği saptandı.





Yapılan operasyonda büyük miktarda para ele geçirildi

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, olayın bildirilmesi üzerine cinsel istismar şüphelisi C.K. hakkında 'Zincirleme çocuğun cinsel istismarı' suçundan, diğer 3 yurt yöneticisi hakkında ise 'Suçu gizleme' suçundan 3 ayrı dava açıldığı, tüm şüphelilerin de tutuklanıp ceza aldıkları öğrenildi.

Yine 2009-20011 yılları arasında vakfa ait yurt yöneticilerinin, yurttan hırsızlık yaptıklarını iddia ettikleri çocukları alıkoyarak kaçırdıkları, işkence yaptıkları ve ailelerinden fidye istedikleri iddiaları üzerine bu kişiler hakkında dava açıldığı bildirildi.





Operasyomnda kasa içerisinde büyük miktarda para bulundu

KUYTUL HAKKINDA "HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK'TEN DAVA

Ayrıca Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığına gelen bir ihbar e-postası ve BİMER'e yapılan başvuralar sonucunda, vakfa ait sosyal paylaşım sitelerine yüklenen videogörüntülerinde konuşma yapan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.



Soruşturma sonucunda, konuşmalarında halkı sosyal sınıf, ırk din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini diğer bir kesimine kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği, halk ve devlet idaresi içerisinde bulunan bir kısım vatandaşları 'dinli, dinsiz, din düşmanı' diyerek inaç ve siyasi düşünce ayrımı yaptığı iddiasıyla Kuytul hakkında 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldığı kaydedildi.