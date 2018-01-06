FETÖ'cü Kuytul'dan küstah tehdit

Furkan Vakfı Başkanı FETÖ'cü Alparslan Kuytul, yine skandal bir açıklamaya imza attı. FETÖ'cü teröristler tarafından yapılan hain darbe girişimine karşı kahramanca sokağa çıkan ve darbecilere direnen Türk halkına hakaretler savurdu. FETÖ ağzıyla konuşan Kuytul, ihanet örgütünün 15 Temmuz'da köprüde bir askerin başının kesildiği ve köprüden atıldığı yalanını tekrarladı. Hain darbeye direnen bu milletin evlatlarına kurşun sıkan FETÖ'cüleri mağdur gibi göstermeye kalktı, sokağa çıkanları da örgüt olarak tarif ederek alçak sözler söyledi.



TEHDİT ETTİ

Hükümetin 15 Temmuz'da hain darbe girişimine direnen sivillere yargı zırhı getiren KHK'sını da hedefine alan FETÖ'cü Kuytul, "Bunların hesabı sorulmayacak mı sanıyorsunuz" diyerek küstahça tehditler savurdu.



14 TEMMUZ'DA ERDOĞAN'I TEHDİT ETMİŞTİ

Yaptığı konuşmalarda ağzından lağım akan FETÖ'cü Alparslan Kuytul, hain darbe girişiminden bir gün önce yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit ederek "Erdoğan'ın kalemi kırılmıştır, yakında işi bitirilecektir" ifadelerini kullanmıştı. Hain kalkışmanın hemen öncesinde yapılan bu alçak tehdit, "Kuytul'un darbeden haberi mi vardı" sorusunu akıllara getirmişti.





15 TEMMUZ GECESİ DARBEYE DESTEK

Hoca kılıklı FETÖ'cü Kuytul 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında canlı yayında darbenin gerçekleştiği haberinin gelmesi üzerine kalleş darbecilere ve darbeye destek açıklaması yapmıştı. Kuytul, canlı yayında darbe girişimini öğrendikten sonra darbeye sevinircesine "Darbenin Müslümanlara hayırlı olması" temennisinde bulunmuştu.