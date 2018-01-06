FETÖ'cü Kuytul'dan küstah tehdit

Furkan Vakfı Başkanı FETÖ'cü Alparslan Kuytul, yine skandal bir açıklamaya imza attı. FETÖ'cü teröristler tarafından yapılan hain darbe girişimine karşı kahramanca sokağa çıkan ve darbecilere direnen Türk halkına hakaretler savurdu. FETÖ ağzıyla konuşan Kuytul, ihanet örgütünün 15 Temmuz'da köprüde bir askerin başının kesildiği ve köprüden atıldığı yalanını tekrarladı. Hain darbeye direnen bu milletin evlatlarına kurşun sıkan FETÖ'cüleri mağdur gibi göstermeye kalktı, sokağa çıkanları da örgüt olarak tarif ederek alçak sözler söyledi.
TEHDİT ETTİ
Hükümetin 15 Temmuz'da hain darbe girişimine direnen sivillere yargı zırhı getiren KHK'sını da hedefine alan FETÖ'cü Kuytul, "Bunların hesabı sorulmayacak mı sanıyorsunuz" diyerek küstahça tehditler savurdu.
14 TEMMUZ'DA ERDOĞAN'I TEHDİT ETMİŞTİ
Yaptığı konuşmalarda ağzından lağım akan FETÖ'cü Alparslan Kuytul, hain darbe girişiminden bir gün önce yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit ederek "Erdoğan'ın kalemi kırılmıştır, yakında işi bitirilecektir" ifadelerini kullanmıştı. Hain kalkışmanın hemen öncesinde yapılan bu alçak tehdit, "Kuytul'un darbeden haberi mi vardı" sorusunu akıllara getirmişti.
15 TEMMUZ GECESİ DARBEYE DESTEK
Hoca kılıklı FETÖ'cü Kuytul 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında canlı yayında darbenin gerçekleştiği haberinin gelmesi üzerine kalleş darbecilere ve darbeye destek açıklaması yapmıştı. Kuytul, canlı yayında darbe girişimini öğrendikten sonra darbeye sevinircesine "Darbenin Müslümanlara hayırlı olması" temennisinde bulunmuştu.
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bu adam üniversiteli gençlerin eline bildiri verip dağıttırıyor. bu nedenle bu gençlere dikkat etmek lazım
bu pisliğin bütün mal varlıkları el konulsun.dış bağlantıları araştırılsın.kimle ne zaman görüşdü,bu tip ne kadar vakıf ve dernekler araştırılsın.bu tip pisliklere bakalım kim yardım edecek onlarda aynı muamale yapılsın.bunlar türk kanı taşımıyor,bunlar bu ülkede fitne fesad temsilcisidir.acımak yok bul deşifre et gerekdiğinde öldüreceksin bu bayrak için.bunlara bu ülkede aman vermeyin.istediği yerlere şikayet etsin tek tek bul ve incele,el koy ve türk adaletine teslim edin.şu kuran okuyor,şu namaz kılıyor,şu şöyle!hiç acımak yok.yaptıkları ibadet kendilerini bağlar bu milleti devleti değil,derhal bu ülkede bu tip pislikler bulunsun.onların bu ülkede yaşama özgürlüğü yok.o özgürlüğü kim veriyorsa o ülkeye defolup gitsin.
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