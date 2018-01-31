Furkan Vakfı'nın iki ülkeyle ilişkisi araştırılıyor

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'suç örgütü' soruşturması kapsamında, aralarında örgüt lideri Alparslan Kuytul'un da bulunduğu 21 kişinin gözaltına alındığı operasyonda yeni bilgilere ulaşıldı. Elde edilen bu bilgiler doğrultusunda "Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı" adlı suç örgütünün Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır bağlantılarının araştırıldığı öğrenildi.Kaçak yurda gizli geçitten fiber hat çekmişler.



Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince suç örgütü Furkan Vakfı'na yönelik operasyonda yeni bilgiler elde edildi.

Vakfın genel merkezinin bulunduğu binada yapılan aramalarda, bir kasada 314 bin, dolapta ise 50 bin lira para ele geçirildi. Ele geçirilen paranın kayıt dışı olduğu saptanırken, vakıf hizmet binasının karşısında, örgüte ait 5 katlı bir kaçak yurt da ortaya çıkarıldı.





Vakıf binasının bulunduğu mahzenden, gizli bir geçit aracılığıyla kırtasiye dükkanına giriş yapıldığı, buradan da vakfın karşısındaki kaçak yurda fiber hatlar çekildiği belirlendi. Kaçak yurda çekilen fiber ağ ile suç örgütü Furkan Vakfı'na ait sosyal medya ve internet hesaplarının yönetildiği iddia edildi.

Kuytul hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "Cumhurbaşkanı'na hakaret"ten dava



Ayrıca Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığına gelen bir ihbar e-postası ve BİMER'e yapılan başvuralar sonucunda, örgüte ait sosyal paylaşım sitelerine yüklenen video görüntülerinde konuşma yapan suç örgütü "Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı" kurucusu Alparslan Kuytul hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.



Soruşturma sonucunda, konuşmalarında halkı sosyal sınıf, ırk din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini diğer bir kesimine kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği, halk ve devlet idaresi içerisinde bulunan bir kısım vatandaşları 'dinli, dinsiz, din düşmanı' diyerek inaç ve siyasi düşünce ayrımı yaptığı iddiasıyla suç örgütü lideri Kuytul hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" ve "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldığı kaydedildi.