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Furkan Vakfı'na atandı!

Adana'da kurucu başkanı 'un gözaltına alındığı ve Hizmet Vakfı'na atandı.

Furkan Vakfına kayyum atandı!

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü" iddiasıyla ve Hizmet Vakfı'na yönelik 30 Ocak Salı günü düzenlenen operasyonda vakfın kurucusu ile yönetici ve sorumluların aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alınmıştı.

Kuytul ile birlikte öteki şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürürken, Adana Asliye Hukuk Mahkemesince Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na atandı.

Adana Valiliği de önceki gün Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın faaliyetlerinin geçici olarak men edildiğini açıklamıştı.

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  • 02 Şubat 2018, Cuma 16:34
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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memo memo

hoca gorunumlu papaz

Aynı Görüşte misiniz?
evet10
hayır0
cevapla 02.02.2018 17:22
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