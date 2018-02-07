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Kayyum atanan 'ndan eşya kaçırırken yakalandı

Adana'da yunus timleri yaptıkları uygulamada bir otomobilde Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfın'dan kaçırıldığı belirlenen çok sayıda dergi, 38 CD, bilgisayar, telefon, notebook ve 30 afiş ele geçirdi.

Kayyum atanan Furkan Vakfından eşya kaçırırken yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri, merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde şüphelendikleri bir otomobili durdu. Polisler yaptıkları aramada, otomobilin bagajında 'na ait, laptop, cep telefonu, bilgisayar kasası, 1000 dergi, 850 dergi eki, 18 el kitabı, 30 afiş, 38 CD ele geçirdi. Ekipler yaptığı araştırmada malzemelerin vakıf binalarından kaçırıldığını tespit etti. Otomobil sürücüsü Cemal K. gözaltına alındı. CD ve bilgisayarlar incelenmeye alındı.

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik Adana merkezli 3 ilde yapılan operasyonlarda, kurucu başkan ile vakıf yöneticileri ve 'hocalar' aralarında bulunduğu, 28 kişinin emniyetteki sorgusu devam ediyor. Bu arada Adana Valiliği, vakfın yönetimine kayyum atamıştı.

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  • 07 Şubat 2018, Çarşamba 11:31
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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AĞASI AĞASI

ikinci fethullah

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 07.02.2018 14:14
adil adil

Adam tam bir PKK lı yahu

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 07.02.2018 12:04
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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