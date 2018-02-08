Rusya Dışişleri Bakanlığı ABD liderliğindeki koalisyonun Suriye'de hükümet saflarında savaşan güçleri vurmasına ilişkin olarak, "ABD'nin son eylemleri, Suriye'deki amaçlarının DEAŞ'la savaşmak değil, bu ülkenin ekonomik varlıklarını ele geçirmek olduğunu gösteriyor" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakarova haftalık basın bilgilendirmesi "Suriye ABD tarafından oluşturulan güvenli bölge, DEAŞ militanlarının hükümet güçlerinden saklanmasına yardım etti." İfadelerini kullandı.

Haftalık basın toplantısı düzenleyen Zaharova, "ABD'nin Suriye'nin güneyindeki Tanf kırsalında kendi üssü etrafında tek taraflı olarak kurduğu 55 kilometrelik güvenlik bölgesi, DEAŞ'ın geri kalan militanları tarafından kullanılıyor. Militanlar, bu geniş bölgede Suriye hükümet güçlerinden gizlenme, burada gruplaşma ve çöl bölgelerine yeniden sızmak için silahlanma imkanı buluyor" diye konuştu.