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güçlerini vuran ABD'ye Rusya'dan sert tepki

ndan yapılan açıklamada ABD’nin ’deki varlığının barış süreci ve ülkenin toprak bütünlüğünün korunması için ciddi tehdit olduğu ifade edildi.

Esed güçlerini vuran ABDye Rusyadan sert tepki

ABD liderliğindeki koalisyonun 'de hükümet saflarında savaşan güçleri vurmasına ilişkin olarak, "ABD'nin son eylemleri, Suriye'deki amaçlarının 'la savaşmak değil, bu ülkenin ekonomik varlıklarını ele geçirmek olduğunu gösteriyor" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakarova haftalık basın bilgilendirmesi "Suriye ABD tarafından oluşturulan güvenli bölge, DEAŞ militanlarının hükümet güçlerinden saklanmasına yardım etti." İfadelerini kullandı.

Haftalık basın toplantısı düzenleyen Zaharova, "ABD'nin Suriye'nin güneyindeki Tanf kırsalında kendi üssü etrafında tek taraflı olarak kurduğu 55 kilometrelik güvenlik bölgesi, DEAŞ'ın geri kalan militanları tarafından kullanılıyor. Militanlar, bu geniş bölgede Suriye hükümet güçlerinden gizlenme, burada gruplaşma ve çöl bölgelerine yeniden sızmak için silahlanma imkanı buluyor" diye konuştu.

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  • 08 Şubat 2018, Perşembe 15:54
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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efe han efe han

Dünya yı karıştıran terörist destekçisi ABD bu bölgeden defolsun gitsin yoksa kardeş kanı asla durmayacak.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 08.02.2018 17:15
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