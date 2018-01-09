Sözde hoca özde provokatör ajan!

BU DÜŞMANLIK CEZASIZ MI KALACAK?

15 Temmuz'dan önce Erdoğan'ın "kalemini kıran", yani kendince idam hükmünü veren; alçak kalkışma, işgal ve iç savaş girişimini destekleyen; 15 Temmuz'a karşı duran; direnişte şehid ve gazi olanlara iftira atan; FETÖ'cü teröristleri savunup, milleti aşağılayan bu sözde "hoca"nın provokasyonlarını hâlâ sürdürmesi tepkilere neden oluyor.

KUYTUL: ERDOĞAN'IN KALEMİ KIRILMIŞTIR

15 Temmuz 2016 iç savaş ve işgal girişiminden sadece bir gün önce paylaşılan konuşmasında "Erdoğan'ın kalemi kırılmıştır, yakında işi bitirilecektir" ifadelerini kullanan Alparslan Kuytul adlı kişinin 15 Temmuz gecesinde yaşananlarla ilgili FETÖ ve CHP ağzıyla yaptığı konuşmalar toplumun sabrını taşırdı.

SİLAHI KUVVETLER YÖNETİMİ EL KOYMUŞMUŞ

NATO, CIA, MOOSAD, BND ve MI6 destekli Türkiye'yi işgal hamlesinin yaşandığı gece konuşan Kuytul, "Ben yeni haber aldım. On civarında Türk Silahlı Kuvvetleri ülke yönetimine el koymuş ve şu anda darbe yapılmış vaziyette. Bu darbenin Müslümanların hayrına olmasını vesile kılsın…" diyor.

ADAMLARINI KAMUYA YERLEŞTİRİYOR

Yaptıklarının yanına kâr kalması üzerine arsızca sözler söylemeye devam eden, din adına ortaya çıkıp kime hizmet ettiği bilinmeyen, adamlarını kripto veya açıktan kamuya yerleştiren ve hakkında gereği yapılmadıkça cesaret bulup daha da fütursuzlaşan Kuytul, konuşmalarıyla ciddi rahatsızlıklara yol açtı.

BAY AJAN, MİLLETE 'CANİ' VE 'ÖRGÜT ÜYESİ' DİYOR

İslam'ı Mercedes'e benzetecek kadar da bayağı bir dil kullanan hoca kılıklı bu karanlık kişi, 15 Temmuz kahramanlarını, FETÖ'cülerin başını kesen "caniler" olarak yaftalıyor. Son konuşmasında ise yalan ve iftiralarını şöyle sürdürüyor: Kafasını kesmiş cani. Bazılarını İstanbul köprüsünden aşağıya atmış, suya. Sen hâkim misin, cellat mısın? Bu KHK caiz değildir. Hem hâkim, hem cellat rolüne soyunmuş, özel görevlendirildiği besbelli. Nerden buldun geldin o silahları hemen, o askerleri öldürdün? Kimden talimat aldın hemen çıktın sokağa? Sen nereye bağlısın, nasıl bir örgütsünüz siz?

SAVCILAR NEYİ BEKLİYOR?

Bir FETÖ'cü en küçük bir izde haklı olarak soruşturulup, tutuklanırken, FETÖ'ye destek veren, halka özel görevli "cani" ve "cellat" diyen, 15 Temmuz direnişini "örgüt işi" diye yaftalayan, iftirada sınır tanımayan, Mısır'da okumuş, Türkiye'ye hizmet etmek şöyle dursun, provokatif açıklama ve fiilleri ile tolumu bölen, huzuru bozan bu sözde 'hoca' hakkında işlem için savcıların neyi beklediği merak ediliyor.