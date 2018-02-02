Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda 14. güne girildi. Kara birlikleri 8 kilometre derinlikte ve 130 kilometre uzunluğunda bir güvenlik hat oluşturuyor. Hat, Türk ordularının yüzyıllardır uyguladığı Hilal taktiği şeklinde tabir ediliyor.
Mehmetçikten Afrin'de hilal taktiği
Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri hilal taktiği ile terör örgütünü kıskaca aldı. Yüzyıllardır Türk ordusu tarafından kullanılan hilal taktiği ile ilgili olarak emekli Albay Coşkun Başbuğ, 'Mehmetçik zoru sever, zoru şeçti' dedi.
Etiketler: TSK , Afrin , Burseya Dağı
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