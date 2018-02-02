;
Yol Durumu
  1. Zehir cinayeti
  2. İşte teröristlerden temizlenen o belde

Mehmetçikten 'de hilal taktiği

'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri hilal taktiği ile terör örgütünü kıskaca aldı. Yüzyıllardır Türk ordusu tarafından kullanılan hilal taktiği ile ilgili olarak emekli Albay Coşkun Başbuğ, 'Mehmetçik zoru sever, zoru şeçti' dedi.

Mehmetçikten Afrinde hilal taktiği

'e Zeytin Dalı Harekatı'nda 14. güne girildi. Kara birlikleri 8 kilometre derinlikte ve 130 kilometre uzunluğunda bir güvenlik hat oluşturuyor. Hat, Türk ordularının yüzyıllardır uyguladığı Hilal taktiği şeklinde tabir ediliyor.

Etiketler: , ,
  • 02 Şubat 2018, Cuma 16:17
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
KARTAL KARTAL

ALLAHIM KOLAYLIK VERSİN AMİNNNNNNNN......................

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 02.02.2018 16:44
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar