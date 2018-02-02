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merkezine inen kurt yakalandı

kent merkezine inen kurt, 6 gün süren takibin ardından yakalandı.

Sonunda yakalandı! Kimse sokağa çıkamıyordu...

Bölgesi'nde soğuk havanın etkili olduğu illerden 'ta, yüksek kesimlere yağan kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlandığı düşünülen bir kurt, 6 gün önce kent merkezine indi. Kurt, apartmanın önündeki otomobillerin arasında gezinirken, vatandaşlar tarafından görüntülendi. Bunun üzerine harekete geçen Müdürlüğü ekipleri, 6 gün süren takibin ardından kurdu yakaladı. Kafese konularak hayvan barınağına götürülen kurt, Doğa Koruma ve Müdürlüğü'nce yeniden doğaya salınacak.

Bayburt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Benal Akburak, mahalle sakinlerinden yoğun şikayet aldıklarını belirterek, "Geceli gündüzlü takibimizin ardından sokak hayvanlarını yakalama tekniğiyle bayıltarak aldık. Kafese koyarak belediyemizin hayvan barınağına getirdik. Mahalle sakinlerimizin ciddi bir rahatsızlığı söz konusuydu. Sosyal medyada da bu kurdun görüntülerinin yayımladığını gördük. Ekiplerin yapmış olduğu çalışma neticesinde mahalle sakinlerimizin bu sıkıntısını çözmüş olduk" dedi.

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  • 02 Şubat 2018, Cuma 17:05
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Hasan Hasan

Aç kalan yaban hayvanları için beslenme alanlarına belediyelerimizce yiyecek bırakmamız güzel olur İnşallah.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 02.02.2018 21:46
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