Aynı Kavalar

Gezi olaylarında, HDP’nin “Seni başkan yaptırmayacağız” sloganında ve Alman Vakıfları’nda adı hep vardı. Osman Kavala önceki gün gözaltına alındı! Batı yine işi gücü bıraktı. Türkiye’nin içişlerine karışmaya kalkıştı Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nün “Fransa, diğer Avrupa ülkeleri gibi büyükelçiliğimizin sürekli muhatabı Kavala ile düzenli olarak iş birliğinde bulunuyor. Kendisiyle ilgili gelişmeleri çok dikkatle izleyeceğiz” açıklaması ise oldukça manidardı!
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, önceki gün Atatürk Havalimanı'nda düğmeye bastı. Gaziantep'ten gelen uçağa operasyon yaptı. İşadamı Osman Kavala'yı gözaltına aldı. Osman Kavala, George Soros'un sahibi olduğu Açık Toplum Vakfı'nın üyeleri arasındaydı... AdıGezi'de karşımıza çıktı...HDP'nin "Seni başkanyaptırmayacağız" sloganınınona ait olduğu vurgulandı. Gaziantep'te de Alman Goethe Enstitüsü'nün toplantısına katılmıştı. Polis, Kavala'nıngözaltına alınma gerekçesikonusunda "gizli birsoruşturma" ifadesi dışındabilgi açıklamadı.
ALARM VERİCİ EĞİLİMMİŞ!
İçişleri Bakanlığı kaynakları da "15 Temmuz öncesindekibazı toplantılar konusundaKavala'nın bilgisinebaşvurulacağını" anlattı. Kavala'nın sorgusu sürerken Batı bir anda ayaklandı. Yine Türkiye'nin iç işlerine karışmaya çalıştı. ABD Dışişleri BakanlığıSözcüsü Heather Nauert,Osman Kavala ile ilgiliaçıklama yapmaktan gerikalmadı. Nauert, "Saygın sivil toplumliderleri, insan hakları savunucuları,gazeteciler, akademisyenler,aktivistler gözaltınaalınıyor bu ülkede. Bizbunu Türkiye'de alarm vericibir eğilim olarak değerlendiriyoruz" şeklinde akıllara durgunluk veren açıklamalar yaptı. Ardından sazı Fransa eline aldı. Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnegraves Romatet- Espagne, "Fransa, diğerAvrupa ülkeleri gibi büyükelçiliğimizinsürekli muhatabıKavala ile düzenli olarak işbirliğinde bulunuyor. Kendisiyleilgili bu konudakigelişmeleri çok dikkatleizleyeceğiz" ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar akıllarda soru işareti bıraktı. Açıklamayıokuyanlar, "Kavala hemFransa hem de diğer ülkelerinbüyükelçilikleri ile herhaldeyoğun temas halindeydi"
İŞTE SUÇLAMALAR Osman Kavala gözaltına alındı. Soruşturmanın arkasında ise önemli detaylar vardı. Kavala'nın 15 Temmuz darbe girişimi öncesi katıldığı bazı toplantılar nedeniyle gözaltına alındığı vurgulandı. İşadamı Kavala'nın Şişli'deki iş yerinde ve Şile'deki ikametinde arama yapıldı. Bu aramalar sırasında çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi ve emniyete götürülerek incelemeye alındı. Aynı zamanda Kavala'nın üzerinden çıkan telefona da el konuldu. Emniyet güçleri, Kavala'nın geçmişe dönük HTS trafiğini de incelemeye aldı.
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