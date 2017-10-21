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Aynı Kavalar

Gezi olaylarında, HDP’nin “Seni başkan yaptırmayacağız” sloganında ve Alman Vakıfları’nda adı hep vardı. önceki gün gözaltına alındı! Batı yine işi gücü bıraktı. Türkiye’nin içişlerine karışmaya kalkıştı Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nün “Fransa, diğer Avrupa ülkeleri gibi büyükelçiliğimizin sürekli muhatabı Kavala ile düzenli olarak iş birliğinde bulunuyor. Kendisiyle ilgili gelişmeleri çok dikkatle izleyeceğiz” açıklaması ise oldukça manidardı!

Aynı Kavalar
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, önceki gün Atatürk Havalimanı'nda düğmeye bastı. Gaziantep'ten gelen uçağa operasyon yaptı. İşadamı 'yı gözaltına aldı. Osman Kavala, George Soros'un sahibi olduğu Açık Toplum Vakfı'nın üyeleri arasındaydı... Adı Gezi'de karşımıza çıktı... HDP'nin "Seni başkan yaptırmayacağız" sloganının ona ait olduğu vurgulandı. Gaziantep'te de Alman Goethe Enstitüsü'nün toplantısına katılmıştı. Polis, Kavala'nın gözaltına alınma gerekçesi konusunda "gizli bir soruşturma" ifadesi dışında bilgi açıklamadı.

ALARM VERİCİ EĞİLİMMİŞ!
İçişleri Bakanlığı kaynakları da "15 Temmuz öncesindeki bazı toplantılar konusunda Kavala'nın bilgisine başvurulacağını" anlattı. Kavala'nın sorgusu sürerken Batı bir anda ayaklandı. Yine Türkiye'nin iç işlerine karışmaya çalıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Osman Kavala ile ilgili açıklama yapmaktan geri kalmadı. Nauert, "Saygın sivil toplum liderleri, insan hakları savunucuları, gazeteciler, akademisyenler, aktivistler gözaltına alınıyor bu ülkede. Biz bunu Türkiye'de alarm verici bir eğilim olarak değerlendiriyoruz" şeklinde akıllara durgunluk veren açıklamalar yaptı. Ardından sazı Fransa eline aldı. Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnegraves Romatet- Espagne, "Fransa, diğer Avrupa ülkeleri gibi büyükelçiliğimizin sürekli muhatabı Kavala ile düzenli olarak iş birliğinde bulunuyor. Kendisiyle ilgili bu konudaki gelişmeleri çok dikkatle izleyeceğiz" ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar akıllarda soru işareti bıraktı. Açıklamayı okuyanlar, "Kavala hem Fransa hem de diğer ülkelerin büyükelçilikleri ile herhalde yoğun temas halindeydi"

İŞTE SUÇLAMALAR
Osman Kavala gözaltına alındı. Soruşturmanın arkasında ise önemli detaylar vardı. Kavala'nın 15 Temmuz darbe girişimi öncesi katıldığı bazı toplantılar nedeniyle gözaltına alındığı vurgulandı. İşadamı Kavala'nın Şişli'deki iş yerinde ve Şile'deki ikametinde arama yapıldı. Bu aramalar sırasında çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi ve emniyete götürülerek incelemeye alındı. Aynı zamanda Kavala'nın üzerinden çıkan telefona da el konuldu. Emniyet güçleri, Kavala'nın geçmişe dönük HTS trafiğini de incelemeye aldı.

Nazif KARAMAN
Etiketler:
  • 21 Ekim 2017, Cumartesi
  • Gazete
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