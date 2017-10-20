Derin 'Soros'turma

15 TEMMUZ'LA İLGİLİ
Kavala'nın Gaziantep'te Alman Goethe Enstitüsü ile birlikte gerçekleştirilmesi planlanan bir projenin toplantısından döndüğü sırada gözaltına alındığı açıklandı. Kavala'nın eşi Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Ayşe Buğra ve avukatlarının emniyete geçtikleri vurgulandı. Polis, işadamının gözaltına alınma gerekçesi konusunda "gizli bir soruşturma" ifadesi dışında bilgi açıklamadı. Kavala'nın "kısıtlılık kararı olan bir savcılık soruşturması" gerekçesiyle gözaltına alındığı vurgulandı. İçişleri Bakanlığı kaynakları da "15 Temmuz öncesindeki bazı toplantılar konusunda Kavala'nın bilgisine başvurulacağını" anlattı. Peki Osman Kavala isminin perde arkasında ne vardı. Kavala, Macar asıllı ABD'li işadamı George Soros'a ait olan Açık Toplum Vakfı'nın üyeleri arasındaydı. Helsinki Yurttaşlar Derneği üyeliği yaptı.
RESTORANDA BULUŞMA
Kavala'nın HDP ile de dikkat çeken ilişkileri vardı. İddiaya göre Kavala, 7 Haziran seçimlerinin ardından, HDP eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ı sahibi olduğu Cezayir Restoranı'nda ağırladı. Demirtaş'ın seçim öncesi kullandığı "Seni başkan yaptırmayacağız" sloganının "isim babasıydı!" Sırrı Süreyya Önder'den Öcalan'a selam gönderen de Kavala'dan başkası çıkmadı. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın Gezi Parkı eylemlerinin devam ettiği günlerde, 15 Haziran 2013'te İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gönderdiği yazıda da Kavala'nın adı vardı.
FİNANSÖR, ORGANİZATÖR
Yazıda Açık Toplum Enstitüsü Danışma Kurulu Üyesi olan Osman Kavala'nın, Gezi Parkı olaylarında organizatör ve finansör olduğu vurgulanmıştı. Kavala, HDP'yle sıkı ilişkilerinin yanı sıra MHP'de 'lider değişimi' formülü üzerinden çalışan koalisyona destek sağladı. Bunun kanıtı ise CNN Türk ekranlarında yaşandı. Meral Akşener katıldığı programda "Ayşe Buğra'nın kitaplarını gençlere öneriyorum" diye bir cümle kurdu! Ayşe Buğra ise Osman Kavala'nın eşiydi.
PARİS DOĞUMLU ROBERT MEZUNU
1957 Paris doğumlu olan Kavala, İstanbul'daki Robert Koleji'ni bitirdikten sonra Manchester Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun oldu. 1982'de Kavala Grubu'nda yönetici olarak çalışmaya başladı. Türk-Polonya İş Konseyi, Türk- Yunan İş Konseyi, Center for Democracy in Southeast Europe (Güneydoğu Avrupa'da Demokrasi Merkezi) gibi çeşitli iş ve toplumsal kuruluşların Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu. İletişim yayınlarının kurucularından olan Kavala; TESEV yönetim kurulu üyeliği, Açık Toplum Enstitüsü'nde danışma kurulu üyeliği ile Helsinki Yurttaşlar Derneği üyeliği yaptı.
'BAHAR'IN PARA BABASI'
24.2 milyar dolarlık serveti bulunan Soros, dünyanın birçok ülkesinde "Bahar" olarak bilinen sokak hareketlerini organize etti.
NİŞANYAN'DAN TERÖR ÇAĞRISI
Cezaevinden firar ederek Yunanistan'a kaçan yazar Sevan Nişanyan, Kavala'nın gözaltına alınmasının ardından sosyal medyadan terör çağrısı yaptı. Nişanyan, "Silahlı mücadeleden başka hiçbir çaresi yok bu işin" dedi.
AP RAPORTÖRÜ'NDEN ACİL TEKLİF
Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri, Kavala'nın gözaltına alınmasının ardından yine sahneye çıktı. Türkiye'yi hedef aldı. Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından provokatif bir tweet paylaştı. Piri yayınladığı mesajda "Osman Kavala'nın İstanbul'da gözaltına alınması çok rahatsız edici. Avrupa Parlamentosu'nda serbest bırakılması için acil çağrı başlatılmasını teklif edeceğim" ifadelerini kullandı.
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Ses nerelerden geliyor bakın adam tam bir gizli operasyon baronu hain istihbarat ve polisimize teşekkürler
hepsini anladım karınları ağrımaya başladı.Başladıda bu KÖTÜ BİRİ denen soytarı kadın neden herkesten önce ileri atılıyor onu anlamadım
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