Terör fonunun kilit ismi

İşadamı Osman Kavala, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Gaziantep İstanbul uçağında kıskıvrak gözaltına alındı. Gaziantep'ten İstanbul'a gelen Kavala'nın uçağına baskın yapan polis ekipleri, Kavala'nın inişine izin vermeden, uçağa binerek gözaltı yaptı. Daha sonra Kavala, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine getirildi. Polis Kavala'nın sahibi olduğu Anadolu Kültür A.Ş. ofisinde de arama yaptı. Kavala'nın eşi Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Ayşe Buğra ve avukatlarının da emniyete gittiği öğrenildi. Kavala'nın Gaziantep'te Alman Goethe Enstitüsü ile birlikte gerçekleştirilmesi planlanan bir projenin toplantısından döndüğü sırada gözaltına alındığı ifade edildi. Bu toplantı akıllara Büyükada'da yapılan toplantının bir benzerini getirdi.
BABASINDAN ŞİRKETİ DEVRALDI
1957 Paris doğumlu olan Kavala, İstanbul Robert Lisesi'ni bitirdikten sonra Manchester Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun oldu. Babası Mehmet Kavala'nın 1982 yılında vefat etmesinden sonra Kavala Grubu'nda yönetici oldu.
F-16LARI MODERNİZE ETTİ
Kavala, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en önem vurucu güçlerinden biri olan F-16 savaş uçaklarının modernizasyonunu yapan isim olmasıyla da dikkat çekiyor. Siyaseti sermaye ile dizayn etme girişimleriyle dikkat çeken Kavala, 'Kızıl Soros' olarak tanınıyordu. Kavala'nın gözaltına alınmasının hemen ardından AP Raportörü Kati Piri de 'acil çağrı' 'tweet'i attı.
AKŞENER'LE KUZEN ORTAKLIĞI
MHP lideri Bahçeli'nin karşısına aday olarak çıkan Meral Akşener ile ortak kuzenleri bulunan Kavala'nın, Bahçeli'siz bir MHP istediği öne sürülüyordu. 2013'te şahitlik ettiği Bodrum'daki bir düğünde Akşener'in kurduğu şu cümleyi hatırlattı: "Üç kuzen olarak damadın şahitliğini yapıyoruz."
İMRALI'YA SELâM ÇAKTI
Açık Toplum Enstitüsü'nde danışma kurulu üyeliği ile Helsinki Yurttaşlar Derneği üyeliği yapan Kavala'nın adı Türkiye'de Milliyet'te yayınlanan İmralı Zabıtlarıyla gündem olmuştu. Kavala, Sırrı Süreyya Önder aracılığıyla teröristbaşı Abdullah Öcalan'a selam söylerken, sözkonusu selam görüşmesi zabıtlarda, "Sırrı (HDP'li Önder): Başkanım her şeyi konuştuk. Bir de başkanlık meselesi var. Kamuoyu bu konuda çok hassas. Osman Kavala'nın size selamları var. Totaliter bir yapıya dönüşmesinden endişe ediyorlar" ifadeleriyle yer alıyordu. Kavala, Ahmet Türk'ün, Öcalan'la ilk görüşmelerinden sonra, çözüm sürecine 'rehberlik' etmesi için Ümit Boyner'le birlikte önerdiği isimlerden olan Kavala, cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında HDP'nin tutuklu Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın sık sık ifade ettiği 'Seni başkan yaptırmayacağız' söyleminin de fikir babasıydı. Kavala'nın HDP ile yakın ilişkileri bununla sınırlı kalmadı. 7 Haziran seçimlerinden çıkan 4'lü parti sistematiğini destekleyen Kavala, Demirtaş'ı sahibi olduğu Cezayir Restoran'da ağırlamıştı.
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Alman şirketlerine diyeceğim yok ama Alman vakıflarının Türkiye'de ne işi var bunlar en kısa sürede kapatılmalı. gitsin kendi ülkelerinde vakıf hizmetlerini yürütsünler. Bu vakıflar vakıf adı altında Ülkemin altını oyuyorlar. Bunlarla işbirliği içinde olan bizim satılmış vatandaşlarımızın da hain olduğu konusunda zerre tereddüdüm yoktur.
Bu adam puskullu Vatan haini, tam eksiksiz bir TURKIYE azili dusmani. Paris dogumlu Yahudi. BU adam ISRAIL ve ABD nin ve birkac Avrupa ulkesinin halis ve mulis Casusudur. Gecmisi karanlik ve gizli islerle dolu bir ajan, casus vs. Bana gore bu adam in gozaltina alinmasi cok gec bile kalinmis bir harekettir. Dikkat edin gozaltina alinamsina hoplayan ziplayanlarin buyuk cogunlugu kendisi gibi yerli ve yabanci Yahudi lerdir. Bunlarin yani sira birkac da Yahudi olmayan yalamalar ve yalakalardan hoplayan larda goruyoruz. Macaristan dogumlu ABD li hirsiz, yankesici, katil SOROS un kim oldugunu iyi tanimayanlar bu Kizil Soros denen Turkiye nin azili dusmanini taniyamazlar. ABD li Soros un son zamanlarda Macaristan da cevirdigi firildaklari lutfen Google yapip okuyunda gorun. Kendi dogdugu Macaristan i imha etmeye calisiyor.
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