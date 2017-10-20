Terör fonunun kilit ismi

İşadamı Osman Kavala, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Gaziantep İstanbul uçağında kıskıvrak gözaltına alındı. Gaziantep'ten İstanbul'a gelen Kavala'nın uçağına baskın yapan polis ekipleri, Kavala'nın inişine izin vermeden, uçağa binerek gözaltı yaptı. Daha sonra Kavala, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine getirildi. Polis Kavala'nın sahibi olduğu Anadolu Kültür A.Ş. ofisinde de arama yaptı. Kavala'nın eşi Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Ayşe Buğra ve avukatlarının da emniyete gittiği öğrenildi. Kavala'nın Gaziantep'te Alman Goethe Enstitüsü ile birlikte gerçekleştirilmesi planlanan bir projenin toplantısından döndüğü sırada gözaltına alındığı ifade edildi. Bu toplantı akıllara Büyükada'da yapılan toplantının bir benzerini getirdi.

BABASINDAN ŞİRKETİ DEVRALDI

1957 Paris doğumlu olan Kavala, İstanbul Robert Lisesi'ni bitirdikten sonra Manchester Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun oldu. Babası Mehmet Kavala'nın 1982 yılında vefat etmesinden sonra Kavala Grubu'nda yönetici oldu.

F-16LARI MODERNİZE ETTİ

Kavala, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en önem vurucu güçlerinden biri olan F-16 savaş uçaklarının modernizasyonunu yapan isim olmasıyla da dikkat çekiyor. Siyaseti sermaye ile dizayn etme girişimleriyle dikkat çeken Kavala, 'Kızıl Soros' olarak tanınıyordu. Kavala'nın gözaltına alınmasının hemen ardından AP Raportörü Kati Piri de 'acil çağrı' 'tweet'i attı.

AKŞENER'LE KUZEN ORTAKLIĞI

MHP lideri Bahçeli'nin karşısına aday olarak çıkan Meral Akşener ile ortak kuzenleri bulunan Kavala'nın, Bahçeli'siz bir MHP istediği öne sürülüyordu. 2013'te şahitlik ettiği Bodrum'daki bir düğünde Akşener'in kurduğu şu cümleyi hatırlattı: "Üç kuzen olarak damadın şahitliğini yapıyoruz."

İMRALI'YA SELâM ÇAKTI

Açık Toplum Enstitüsü'nde danışma kurulu üyeliği ile Helsinki Yurttaşlar Derneği üyeliği yapan Kavala'nın adı Türkiye'de Milliyet'te yayınlanan İmralı Zabıtlarıyla gündem olmuştu. Kavala, Sırrı Süreyya Önder aracılığıyla teröristbaşı Abdullah Öcalan'a selam söylerken, sözkonusu selam görüşmesi zabıtlarda, "Sırrı (HDP'li Önder): Başkanım her şeyi konuştuk. Bir de başkanlık meselesi var. Kamuoyu bu konuda çok hassas. Osman Kavala'nın size selamları var. Totaliter bir yapıya dönüşmesinden endişe ediyorlar" ifadeleriyle yer alıyordu. Kavala, Ahmet Türk'ün, Öcalan'la ilk görüşmelerinden sonra, çözüm sürecine 'rehberlik' etmesi için Ümit Boyner'le birlikte önerdiği isimlerden olan Kavala, cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında HDP'nin tutuklu Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın sık sık ifade ettiği 'Seni başkan yaptırmayacağız' söyleminin de fikir babasıydı. Kavala'nın HDP ile yakın ilişkileri bununla sınırlı kalmadı. 7 Haziran seçimlerinden çıkan 4'lü parti sistematiğini destekleyen Kavala, Demirtaş'ı sahibi olduğu Cezayir Restoran'da ağırlamıştı.