Bahar Candan ile birbirlerine girmişlerdi | 9. koğuştan haber var! Seçil Erzan ile Dilan Polat dert ortağı oldu! Bakın birlikte ne yapıyorlar...

Geçtiğimiz günlerde Silivri Marmara Cezaevi'nde dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklu bulunan Seçil Erzan ve Bahar Candan arasında tartışma çıktığı öğrenilmişti. Tartışmanın ardından ikilinin avukatları koğuşların ayrılması için dilekçe verdi. Dilekçenin ardından Erzan ve Candan'ın koğuşları ayrıldı. Bu olay gündemdekini yerini korurken, yeni bir gelişme yaşandı. Seçil Erzan ile Dilan Polat'ın aynı koğuşa konulduğu öğrenildi. Erzan'ın avukatı Bülent Aybirdi, koğuştaki ortamı anlattı.