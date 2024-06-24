Bahar Candan ile birbirlerine girmişlerdi | 9. koğuştan haber var! Seçil Erzan ile Dilan Polat dert ortağı oldu! Bakın birlikte ne yapıyorlar...

Geçtiğimiz günlerde Silivri Marmara Cezaevi'nde dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklu bulunan Seçil Erzan ve Bahar Candan arasında tartışma çıktığı öğrenilmişti. Tartışmanın ardından ikilinin avukatları koğuşların ayrılması için dilekçe verdi. Dilekçenin ardından Erzan ve Candan'ın koğuşları ayrıldı. Bu olay gündemdekini yerini korurken, yeni bir gelişme yaşandı. Seçil Erzan ile Dilan Polat'ın aynı koğuşa konulduğu öğrenildi. Erzan'ın avukatı Bülent Aybirdi, koğuştaki ortamı anlattı.
Ucuz otomobil vaadiyle onlarca kişiyi dolandıran çeteye üye olmaktan tutuklanan Bahar- Nihal Candan ve yüksek kâr vaat ederek kurduğu gizli fon ile ünlü futbolcular dahil onlarca kişiyi dolandırdığı suçlamasıyla yargılanan Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde 9. Koğuş'ta birlikte kalıyordu.
9. koğuşta birlikte iyi vakit geçirdikleri öğrenilen bu üçlünün bu mutluğu uzun sürmemişti. Nihal Candan'ın tahliyesinin ardından psikolojik açıdan zor günler geçiren Bahar Candan'ın Seçil Erzan ile kavga ettiği öğrenilmişti.