Dilan-Engin Polat çiftine yeni ceza yolda! Komşularının evini basıp tehdit yağdırmışlardı! Soruşturma tamamlandı

1 Aralarında "kara para aklama", "vergi kaçırma" gibi 4 ayrı suçtan tutuklu bulunan Dilan Polat ve Engin Polat'ın komşularıyla kavga edip adliyelik olduğu dosyada savcılık soruşturmasını tamamladı.

2 ENGİN POLAT'IN DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ PARK KRİZİ YAŞATTI

Olay, 2 Haziran 2023 günü İstanbul Çekmeköy'de yaşandı. Lüks konakların bulunduğu bir sitede ikamet eden Engin ve Dilan Polat çifti Engin Polat'ın doğum günü olması nedeniyle bir parti organize etti.