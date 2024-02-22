Dilan-Engin Polat çiftine yeni ceza yolda! Komşularının evini basıp tehdit yağdırmışlardı! Soruşturma tamamlandı

Kara para aklama ve 4 ayrı suçtan tutuklanan Dilan ve Engin Polat çiftinin komşularıyla kavga edip mahkemelik olduğu davada soruşturma tamamlandı. Park yüzünden komşularının evini basan ve tehdit eden Dilan Polat hakkında 8 yıl Engin Polat hakkında ise 11 yıl hapis istendi.
Aralarında "kara para aklama", "vergi kaçırma" gibi 4 ayrı suçtan tutuklu bulunan Dilan Polat ve Engin Polat'ın komşularıyla kavga edip adliyelik olduğu dosyada savcılık soruşturmasını tamamladı.
ENGİN POLAT'IN DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ PARK KRİZİ YAŞATTI
Olay, 2 Haziran 2023 günü İstanbul Çekmeköy'de yaşandı. Lüks konakların bulunduğu bir sitede ikamet eden Engin ve Dilan Polat çifti Engin Polat'ın doğum günü olması nedeniyle bir parti organize etti.
Dilan Polat eşi için yaptırdığı "Kapatın şehrin ışıklarını, kocam pasta üfleyecek" yazılarını panolara reklam verdi. Polat çiftinin evine çok sayıda konuk geldi. Bu nedenle iddiaya göre site dışından çok sayıda misafir gelmesiyle park sorunu yaşandı.