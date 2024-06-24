E-5'te şok görüntüler: Teşhircilik yapan korsan taksici kadını arabadan attı!

İstanbul'da skandal bir olay yaşandı. Korsan taksiye binen bir kadın E-5 Karayolu Mecidiyeköy mevkisinde dehşeti yaşadı. İddiaya göre, sürücünün teşhircilik yapması üzerine çıkan tartışmanın ardından kadın araçtan atıldı. O anlar kameralara yansıdı.
KORSAN TAKSİYE BİNDİ ŞOK YAŞADI
Olay, geçtiğimiz 8 Haziran Cumartesi günü saat 22.45 sıralarında E-5 Karayolu Şişli Mecidiyeköy mevkisi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy Boğazköy'de akşam saatlerinde uygulamadan korsan taksi çağıran Aslıhan A. (35), bir süre sonra kendisini arayan korsan taksicinin aracına bindi. Yolculuğa başlayan sürücü, kadınla sohbet etmek istedi. Ancak kadın kendisini dinlemeyerek yolculuğa devam etti.
TEŞHİRCİLİK YAPINCA TARTIŞMA ÇIKTI
Bir süre sonra Mecidiyeköy mevkisine geldikleri esnada sürücü, kadından peçete istedi. O esnada yanına bakan kadın, iddiaya göre sürücünün teşhircilik yaptığını gördü. Bunun üzerine kadın cep telefonuyla kayıt almak istedi ancak sürücü ona müdahale edince aralarında arbede çıktı.