E-5'te şok görüntüler: Teşhircilik yapan korsan taksici kadını arabadan attı!

Olay, geçtiğimiz 8 Haziran Cumartesi günü saat 22.45 sıralarında E-5 Karayolu Şişli Mecidiyeköy mevkisi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy Boğazköy'de akşam saatlerinde uygulamadan korsan taksi çağıran Aslıhan A. (35), bir süre sonra kendisini arayan korsan taksicinin aracına bindi. Yolculuğa başlayan sürücü, kadınla sohbet etmek istedi. Ancak kadın kendisini dinlemeyerek yolculuğa devam etti.

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TEŞHİRCİLİK YAPINCA TARTIŞMA ÇIKTI

Bir süre sonra Mecidiyeköy mevkisine geldikleri esnada sürücü, kadından peçete istedi. O esnada yanına bakan kadın, iddiaya göre sürücünün teşhircilik yaptığını gördü. Bunun üzerine kadın cep telefonuyla kayıt almak istedi ancak sürücü ona müdahale edince aralarında arbede çıktı.