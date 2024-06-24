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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 24 Haziran 2024, 13:50 Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2024, 13:50

Seçil Erzan ile Dilan Polat dert aynı koğuşta! İşte detaylar…

Geçtiğimiz günlerde Silivri Marmara Cezaevi'nde dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklu bulunan Seçil Erzan ve Bahar Candan arasında tartışma çıktığı öğrenilmişti. Tartışmanın ardından ikilinin avukatları koğuşların ayrılması için dilekçe verdi. Dilekçenin ardından Erzan ve Candan'ın koğuşları ayrıldı. Bu olay gündemdekini yerini korurken, yeni bir gelişme yaşandı. Seçil Erzan ile Dilan Polat'ın aynı koğuşa konulduğu öğrenildi. Erzan'ın avukatı Bülent Aybirdi, koğuştaki ortamı anlattı. Öte yandan cezaevi yönetiminin Seçil Erzan'dan önce Dilan Polat'a başka bir teklif yaptığı ortaya çıktı.

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