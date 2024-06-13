9. koğuşta ayrılık! Seçil Erzan ve Nihal Candan kavgasının perde arkası ortaya çıktı! Cezaevi yönetimi kararını verdi

Almaçayır şunları söyledi:

"Aynı koğuşta kalıyorlar. Bahar Candan'ın aynı koğuşta bulunduğu Seçil Erzan'a dolandırıcı diye bağırmasıyla birlikte Seçil Erzan da sen de aynı suçtan yatıyorsun şeklinde karşılık vermesi üzerine Bahar Candan'ın da daha da yüksek bir ses tonuyla defalarca dolandırıcı diye bağırıp Seçil Erzan'a hitap etti.

İkili arasında tartışmanın çıktığı belirtiliyor. Araya infaz koruma memurları giriyor. Seçil Erzan'ın şikayetiyle birlikte tutanağa işleniyor."

SORUN IŞIKTAN ÇIKTI

Bahar Candan ve Seçil Erzan'ın arasındaki kavgaya ilişkin yeni detaylara ulaşıldı.

Kavganın çıkış nedeninin Seçil Erzan'ın geç saatlere kadar çalıştığı için ışık yakması olduğu ortaya çıktı.

Işıktan rahatsız olan Bahar Candan daha sonra televizyon konusunda bir problem yaşadı. ikili arasında Erzan'ın televizyon izlemek istememesinden dolayı tartışma yaşandı.

TEK KİŞİLİK KOĞUŞA ALINDI

Avukatların taleplerinin ardından Seçil Erzan, tek kişilik bir koğuşa alındı.

Erzan'ın koğuşunda televizyon ve buzdolabı istemediği sadece kitap istediği belirtildi.



SEÇİL ERZAN'DAN EV HAPSİ TALEBİ

Hürriyet'in haberine göre; Erzan'ın avukatları ayrıca cezaevi hapsinin ev hapsine dönmesi için bir dilekçe sundular. Annesinin sağlık durumu nedeni ile psikolojik rahatsızlık öne sürülerek bir dilekçe sunuldu.