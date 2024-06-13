9. koğuşta ayrılık! Seçil Erzan ve Nihal Candan kavgasının perde arkası ortaya çıktı! Cezaevi yönetimi kararını verdi

Ucuz otomobil vaadiyle onlarca kişiyi dolandıran çeteye üye olmaktan tutuklanan Bahar Candan ve bankacı Seçil Erzan, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde 9. Koğuş'ta birlikte kalıyordu.
Nihal Candan'ın tahliyesinin ardından psikolojik açıdan zor günler geçiren Bahar Candan'ın Seçil Erzan ile kavga ettiği öğrenilmişti.
Bahar Candan
BAHAR CANDAN'DAN SEÇİL ERZAN'A: DOLANDIRICI
İddiaya göre Bahar Candan, Seçil Erzan'ın üzerine "Dolandırıcı" diye bağırarak üzerine yürüdü. Seçil Erzan "Sen de aynı suçtan buradasın" diye cevap verince Bahar Candan sinir krizi geçirdi.
Nihal Candan
Önce ikiliyi sakinleştiren memurlar, ardından Erzan'ın şikayeti üzerine tutanak tuttu.
KOĞUŞLAR AYRILSIN DİLEKÇESİ
Her ikisi de revire götürüldü. Avukatları koğuşların ayrılması için dilekçe verdi. Öte yandan Bahar Candan'ın sürekli olarak cezaevi yönetiminden uyarı aldığı öğrenildi.
KAVGANIN PERDE ARKASI
A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır kavgaya ilişkin detayları aktardı.