SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

9. koğuşta ayrılık! Seçil Erzan ve Nihal Candan kavgasının perde arkası ortaya çıktı! Cezaevi yönetimi kararını verdi

Bahar Candan ile aynı koğuşu paylaşan ve son olarak tartışma yaşayan Seçil Erzan ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Erzan'ın avukatı cezaevi yönetimine koğuşunun Bahar Candan’dan ayrılması için bir dilekçe sundu. Erzan'ın talebi kabul edildi. İkili arasındaki tartışmanın nedeni de ortaya çıktı. Öte yandan Erzan’ın avukatları ayrıca cezaevi hapsinin ev hapsine dönmesi için bir dilekçe daha sundular.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Haziran 2024, 16:47 Güncelleme 13 Haziran 2024, 17:04
9. koğuşta ayrılık! Seçil Erzan ve Nihal Candan kavgasının perde arkası ortaya çıktı! Cezaevi yönetimi kararını verdi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ucuz otomobil vaadiyle onlarca kişiyi dolandıran çeteye üye olmaktan tutuklanan Bahar Candan ve bankacı Seçil Erzan, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde 9. Koğuş'ta birlikte kalıyordu.

Cezaevinde ''Dolandırıcı'' kavgası! Seçil Erzan ve Bahar Candan revirlik oldu!

Nihal Candan'ın tahliyesinin ardından psikolojik açıdan zor günler geçiren Bahar Candan'ın Seçil Erzan ile kavga ettiği öğrenilmişti.

Bahar CandanBahar Candan

BAHAR CANDAN'DAN SEÇİL ERZAN'A: DOLANDIRICI
İddiaya göre Bahar Candan, Seçil Erzan'ın üzerine "Dolandırıcı" diye bağırarak üzerine yürüdü. Seçil Erzan "Sen de aynı suçtan buradasın" diye cevap verince Bahar Candan sinir krizi geçirdi.

Nihal CandanNihal Candan

Önce ikiliyi sakinleştiren memurlar, ardından Erzan'ın şikayeti üzerine tutanak tuttu.

KOĞUŞLAR AYRILSIN DİLEKÇESİ
Her ikisi de revire götürüldü. Avukatları koğuşların ayrılması için dilekçe verdi. Öte yandan Bahar Candan'ın sürekli olarak cezaevi yönetiminden uyarı aldığı öğrenildi.

KAVGANIN PERDE ARKASI
A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır kavgaya ilişkin detayları aktardı.

Almaçayır şunları söyledi:

"Aynı koğuşta kalıyorlar. Bahar Candan'ın aynı koğuşta bulunduğu Seçil Erzan'a dolandırıcı diye bağırmasıyla birlikte Seçil Erzan da sen de aynı suçtan yatıyorsun şeklinde karşılık vermesi üzerine Bahar Candan'ın da daha da yüksek bir ses tonuyla defalarca dolandırıcı diye bağırıp Seçil Erzan'a hitap etti.

İkili arasında tartışmanın çıktığı belirtiliyor. Araya infaz koruma memurları giriyor. Seçil Erzan'ın şikayetiyle birlikte tutanağa işleniyor."

SORUN IŞIKTAN ÇIKTI
Bahar Candan ve Seçil Erzan'ın arasındaki kavgaya ilişkin yeni detaylara ulaşıldı.

Kavganın çıkış nedeninin Seçil Erzan'ın geç saatlere kadar çalıştığı için ışık yakması olduğu ortaya çıktı.

Işıktan rahatsız olan Bahar Candan daha sonra televizyon konusunda bir problem yaşadı. ikili arasında Erzan'ın televizyon izlemek istememesinden dolayı tartışma yaşandı.

TEK KİŞİLİK KOĞUŞA ALINDI
Avukatların taleplerinin ardından Seçil Erzan, tek kişilik bir koğuşa alındı.

Erzan'ın koğuşunda televizyon ve buzdolabı istemediği sadece kitap istediği belirtildi.

SEÇİL ERZAN'DAN EV HAPSİ TALEBİ
Hürriyet'in haberine göre; Erzan'ın avukatları ayrıca cezaevi hapsinin ev hapsine dönmesi için bir dilekçe sundular. Annesinin sağlık durumu nedeni ile psikolojik rahatsızlık öne sürülerek bir dilekçe sunuldu.

Seçil Erzan ile Bahar Candan arasında dolandırıcı kavgası! Koğuşta birbirlerine girdilerSeçil Erzan ile Bahar Candan arasında dolandırıcı kavgası! Koğuşta birbirlerine girdiler
Seçil Erzan ile Bahar Candan arasında "dolandırıcı" kavgası! Koğuşta birbirlerine girdiler
Nihal Candandan koğuş arkadaşı Seçil Erzan hakkında bomba açıklamalar: Onunla aynı yerde kalmak istemiyordum, ölüm korkusu...Nihal Candandan koğuş arkadaşı Seçil Erzan hakkında bomba açıklamalar: Onunla aynı yerde kalmak istemiyordum, ölüm korkusu...
Nihal Candan'dan koğuş arkadaşı Seçil Erzan hakkında bomba açıklamalar: Onunla aynı yerde kalmak istemiyordum, ölüm korkusu...
SON DAKİKA | Bahar ve Nihal Candan kardeşler hakkında iddianame hazırlandı! İstenen cezalar belli olduSON DAKİKA | Bahar ve Nihal Candan kardeşler hakkında iddianame hazırlandı! İstenen cezalar belli oldu
SON DAKİKA | Bahar ve Nihal Candan kardeşler hakkında iddianame hazırlandı! İstenen cezalar belli oldu
Seçil Erzana büyük şok! Silindi denilen kamera görüntüleri ortaya çıktı! Selçuk İnan ve Emre Belözoğlu da bankada...Seçil Erzana büyük şok! Silindi denilen kamera görüntüleri ortaya çıktı! Selçuk İnan ve Emre Belözoğlu da bankada...
Seçil Erzan'a büyük şok! Silindi denilen kamera görüntüleri ortaya çıktı! Selçuk İnan ve Emre Belözoğlu da bankada...

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan ve İspanya Başbakanı Sanchez’den ortak açıklamalar! İki devletli çözüm ve Gazze vurgusu | TCG Anadolu’nun üst modeli geliyor
Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor: 146,2 milyar dolara çıktı! Tüm zamanların en yüksek seviyesi | Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten açıklama
İHH
Başkan Erdoğan’dan İspanyol gazeteciye Demirtaş ve Kavala ayarı: Başını sallama bak ben dik duruyorum
MSB’den haftalık ’Z’ raporu! ’Teröristan’ seçimlerine geçit yok: Tamamen iptal edin uyarısı | ABD’den F-16 alımında imzalar atıldı
9. koğuşta ayrılık! Seçil Erzan ve Nihal Candan kavgasının perde arkası ortaya çıktı! Cezaevi yönetimi kararını verdi
Yılın transfer çalımı yükleniyor! Fenerbahçe’den Galatasaray’a sezon başı golü
Ceset çekildiği iddia edilen kıyma makinesi canlı yayına getirildi! Herkesin kanı dondu! Mehmet Taşpınar günler sonra itiraf etti
Sapık öğretim görevlisi hakkında şok detay! Güvenlik görevlisinin ifadesi dava dosyasına girdi: Odadan sevişme sesleri geliyordu
Bu hamle olay çıkarır: Galatasaray’ın yıldızına Fenerbahçe kancası! Transfere olumlu bakıyor
Başkan Erdoğan’dan Türkiye-İspanya İş Forumu’nda önemli açıklamalar
Pasifik’te karanlık ordu: Pekin’in gizli milisleri balıkçı tekneleri! İleri karakollara akın ediyorlar: Savaş kapıda
LGS’de mahkemelik olan Fen Bilimleri sorusu! BİLSEM öğrencisi davacı... Ya cevap değişsin ya da iptal edilsin
Galatasaray’dan çok konuşulacak transfer hamlesi: Eski Beşiktaşlı geliyor! Yeni takımında şov yapmıştı
Rus savaş gemileri ABD sınırında: Florida’ya sadece 145 km uzaklıkta! Beyaz Saray alarm durumuna geçmişti: Kremlin’den açık tehdit
SON DAKİKA