Kocaeli'nde yangın felaketi! Tek katlı ev alev topuna döndü: Ormanlık alana sıçradı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın ağaçlık alana sıçradı. Evin alev topuna döndüğü yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. ORMANLIK ALANA SIÇRADI Evde bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek ağaçlık alana sıçradı. Yangını gören mahalleli 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. ÇOK SAYIDA EKİP BÖLGEYE SEVK EDİLDİ Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen evi ve ağaçlık alanı söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.