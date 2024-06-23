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Kocaeli'nde yangın felaketi! Tek katlı ev alev topuna döndü: Ormanlık alana sıçradı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir evde bilinmeye bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın ormanlık alana sıçrarken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

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Giriş Tarihi 23 Haziran 2024, 18:50 Güncelleme 23 Haziran 2024, 18:51
Kocaeli’nde yangın felaketi! Tek katlı ev alev topuna döndü: Ormanlık alana sıçradı 1

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın ağaçlık alana sıçradı.

Kocaeli’nde yangın felaketi! Tek katlı ev alev topuna döndü: Ormanlık alana sıçradı 2

Evin alev topuna döndüğü yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kocaeli’nde yangın felaketi! Tek katlı ev alev topuna döndü: Ormanlık alana sıçradı 3

ORMANLIK ALANA SIÇRADI

Yangın, Başiskele ilçesi Mehmet Ağa Mahallesi Karamürsel Caddesi'nde bulunan tek katlı evde meydana geldi.

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