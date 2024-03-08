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Okan Buruk'tan flaş stoper kararı! İşte Galatasaray'ın Rizespor maçı 11'i

Süper Lig'de heyecan 29. hafta maçlarıyla devam ediyor. Lider Galatasaray sahasında Rizespor'u konuk ediyor. Sarı kırmızılılarda hedef; sahadan 3 puan ile ayrılarak haftayı lider kapatmak ve Fenerbahçe'nin üzerindeki baskıyı artırmak. Konuk takım ise henüz sahasında puan kaybetmeyen rakibine bir ilki yaşatmak istiyor. Teknik direktör Okan Buruk, Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'nın yokluğunda savunmada kimleri oynatacağının kararını da verdi. İşte Galatasaray'ın Rizespor maçı 11'i ve detaylar...

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Giriş Tarihi 08 Mart 2024, 11:17 Güncelleme 08 Mart 2024, 11:18
Okan Buruk’tan flaş stoper kararı! İşte Galatasaray’ın Rizespor maçı 11’i 1

Galatasaray Süper Lig'in 29. haftasının açılış maçında bugün Çaykur Rizespor'u konuk edecek. RAMS Park'taki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Düdük ise Bahattin Şimşek'te...

Okan Buruk’tan flaş stoper kararı! İşte Galatasaray’ın Rizespor maçı 11’i 2

Sezonun ilk yarısındaki karşılaşmayı 1-0 kazanan Cimbom'da hedef; rakibini taraftarının önünde bir kez daha devirip sahadan üç puanla ayrılmak ve galibiyet serisini 10 maça çıkarmak. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, bu zorlu karşılaşmada bazı futbolcularından yararlanamayacak.

Okan Buruk’tan flaş stoper kararı! İşte Galatasaray’ın Rizespor maçı 11’i 3

3 OYUNCU YOK 3'Ü DE BELİRSİZ

Kadro dışı kalan Sergio Oliveira'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Abdülkerim Bardakcı'yla Serge Aurier kesin olarak yok. Beşiktaş derbisinde oynayamayan Zaha'yla sakatlığını yeni atlatan Ziyech'in durumu ise bugün netlik kazanacak.

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