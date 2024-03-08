Okan Buruk'tan flaş stoper kararı! İşte Galatasaray'ın Rizespor maçı 11'i

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Sezonun ilk yarısındaki karşılaşmayı 1-0 kazanan Cimbom'da hedef; rakibini taraftarının önünde bir kez daha devirip sahadan üç puanla ayrılmak ve galibiyet serisini 10 maça çıkarmak. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, bu zorlu karşılaşmada bazı futbolcularından yararlanamayacak.