Okan Buruk'tan flaş stoper kararı! İşte Galatasaray'ın Rizespor maçı 11'i

Galatasaray Süper Lig'in 29. haftasının açılış maçında bugün Çaykur Rizespor'u konuk edecek. RAMS Park'taki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Düdük ise Bahattin Şimşek'te...
Sezonun ilk yarısındaki karşılaşmayı 1-0 kazanan Cimbom'da hedef; rakibini taraftarının önünde bir kez daha devirip sahadan üç puanla ayrılmak ve galibiyet serisini 10 maça çıkarmak. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, bu zorlu karşılaşmada bazı futbolcularından yararlanamayacak.
3 OYUNCU YOK 3'Ü DE BELİRSİZ
Kadro dışı kalan Sergio Oliveira'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Abdülkerim Bardakcı'yla Serge Aurier kesin olarak yok. Beşiktaş derbisinde oynayamayan Zaha'yla sakatlığını yeni atlatan Ziyech'in durumu ise bugün netlik kazanacak.