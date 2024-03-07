Galatasaray’ın Luka Modric hayali gerçek olabilir mi? Alman gazeteci konuştu

Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıran kırana bir şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıran kırana bir şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Ligin 29. haftasında sahasında ağırlayacağı Çaykur Rizespor'u mağlup ederek liderliğini sürdürmek isteyen sarı-kırmızılılar, bir yandan gelecek sezonun kadro planlamasını yapıyor.
Yaz transfer döneminde pek çok bölgeye takviye yapmayı planlayan Cimbom'un önceliklerinden biri de orta saha transferi...
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Real Madrid forması giyen Luka Modric'i gündemine aldığı öne sürülmüştü.
Sezon sonunda eflatun-beyazlılarla sözleşmesi sona erecek olan Hırvat yıldız, 12 yıldır formasını giydiği Real Madrid'den ayrılmaya hazırlanıyor.
Adı Suudi Arabistan ekipleriyle anılan Modric'in geleceğiyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Sky DE, Luka Modric'in Galatasaray'a transferine ilişkin bir haber yayınladı.
"GALATASARAY MODRIC İLE İLGİLENMİYOR"
Fotomaç'ın derlediği haberde Galatasaray'ın tecrübeli orta saha oyuncusuyla ilgilenmediği kaydedildi.
Luka Modric bu sezon Real Madrid formasıyla 31 maça çıktı. 38 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.
İspanyol deviyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Modric'in güncel piyasa değeriyse 10 milyon Euro.