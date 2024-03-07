Galatasaray’ın Luka Modric hayali gerçek olabilir mi? Alman gazeteci konuştu

Adı Suudi Arabistan ekipleriyle anılan Modric'in geleceğiyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Sky DE, Luka Modric 'in Galatasaray'a transferine ilişkin bir haber yayınladı.





Luka Modric bu sezon Real Madrid formasıyla 31 maça çıktı. 38 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.



İspanyol deviyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Modric'in güncel piyasa değeriyse 10 milyon Euro.