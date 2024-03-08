UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turunda deplasmanda Union Saint Gillouse'yi 3-0 yenerek Kadıköy'de oynanacak rövanş maçı öncesi avantajı kapan İsmail Kartal'ın öğrencileri yoluna doludizgin devam ediyor. Öte yandan Fenerbahçe'de oynadıkları futbolla vitrine çıkan futbolcularına transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. Avrupa'nın büyük kulüpleri sarı-lacivertlilerin 3 futbolcusuna dev teklifle gelmeye hazırlanıyor. İşte A Spor'un duyurduğu gelişmenin detayları...
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu karşılaşmasında deplasmanda Union Saint Gillouse ile karşı karşıya geldi. İsmail Kartal'ın öğrencileri sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Maçta Fenerbahçe'ye Kadıköy'de oynanacak rövanş karşılaşması öncesi avantajı getiren golleri, 20. dakikada Michy Batsuhayi, 84. dakiada Jayden Oosterwolde ve 90+4. dakikada penaltıdan attığı golle Dusan Tadic kaydetti.
Öte yandan maça Fenerbahçe'de gösterdikleri performansla Avrupa devlerini peşine takan Ferdi Kadıoğlu, Sebastian Szymanski ve Fred için sarı-lacivertlilere teklifler gelmeye devam ediyor.