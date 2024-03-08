Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu karşılaşmasında deplasmanda Union Saint Gillouse ile karşı karşıya geldi. İsmail Kartal'ın öğrencileri sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Maçta Fenerbahçe'ye Kadıköy'de oynanacak rövanş karşılaşması öncesi avantajı getiren golleri, 20. dakikada Michy Batsuhayi, 84. dakiada Jayden Oosterwolde ve 90+4. dakikada penaltıdan attığı golle Dusan Tadic kaydetti.

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Öte yandan maça Fenerbahçe'de gösterdikleri performansla Avrupa devlerini peşine takan Ferdi Kadıoğlu, Sebastian Szymanski ve Fred için sarı-lacivertlilere teklifler gelmeye devam ediyor.