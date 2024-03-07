Galatasaray’ın Muslera planı: İşte yönetimin yeni stratejisi! O madde zorluyor



Ayrıca bu sezon Cimbom'un oynadığı 28 maçta gol beklentisi 20.5 olurken, kalesinde 15 gol gördü.



Bu durum, Aslan'ın en yakın takipçisi Fenerbahçe'de ise 17.7 gol yeme beklentisi ve yenilen 22 gol olarak dikkati çekti. Taraftarlar da Muslera'nın kalmasını istiyor.