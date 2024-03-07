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Galatasaray'ın Muslera planı: İşte yönetimin yeni stratejisi! O madde zorluyor

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sezon sonu için çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılarda, kaptan Fernando Muslera'nın geleceği bilinmezliğini koruyor. Şu ana dek yönetimle yeni sözleşme konusunda anlaşamayan Uruguaylı yıldız için son hamle yapıldı. İşte Nando'ya yapılan o teklif ve detaylar...

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Giriş Tarihi 07 Mart 2024, 16:51 Güncelleme 07 Mart 2024, 16:53
Galatasaray’ın Muslera planı: İşte yönetimin yeni stratejisi! O madde zorluyor

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Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da gözler Fernando Muslera'nın geleceğine çevrilirken, yönetimden kontratı sezon sonunda bitecek Uruguaylı eldivenin geleceğiyle ilgili flaş bir hamle geldi.


2 YILLIK ÖNERİ

Dursun Özbek başkanlığındaki Galatasaray yönetimi, yaklaşık 13 yıldır Sarı-Kırmızılı formayı terleten kaptanı ile resmen yeni sözleşme görüşmelerine başladı. Teknik direktör Okan Buruk'un da kalması yönünde rapor verdiği Muslera'ya 2 yıllık kontrat önerildi.

MENAJERİ ÇAĞRILDI

Menajeri İstanbul'a davet edilen Muslera'ya ayrıca 2 yıl için 3 milyon Euro bütçe ayrıldığı da bildirildi.


YİNE FARK YARATTI

Galatasaray'da 497 maça çıkan Muslera, 528 gole engel olamadı. 37 yaşındaki file bekçisi, 178 maçta kalesini gole kapattı.


Ayrıca bu sezon Cimbom'un oynadığı 28 maçta gol beklentisi 20.5 olurken, kalesinde 15 gol gördü.

Bu durum, Aslan'ın en yakın takipçisi Fenerbahçe'de ise 17.7 gol yeme beklentisi ve yenilen 22 gol olarak dikkati çekti. Taraftarlar da Muslera'nın kalmasını istiyor.


MAAŞINDA İNDİRİM OLACAK

Fernando Muslera, bu sezon G.Saray'dan 2.5 milyon Euro sabit ücret elde ediyor. Kontratı belirlenen şartlara göre uzatırsa, 2 milyon Euro fedakarlığa da imza atmış olacak.

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