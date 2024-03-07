

Tecrübeli 10 numara, geçen sezon futbola nokta koymak istemişti ama Okan Buruk devreye girip "Bir sezon daha" diye ikna etmişti. Buruk, bu kez de farklı bir görev için öğrencisiyle görüşme halinde.



CEVABINI SEZON SONUNDA VERECEK



Türkiye Gazetesi'nin haberine göre takımın önemli bir parçası olan ve önünde sadece 11 maç kalan (1'i Süper Kupa finali) Mertens, Buruk'un "Yeni sezonda kulübede yardımcım ol" sözünü cebe koydu.



Tabii yönetimin ve teknik ekibin önceliği bir sezon daha devam etmesi yönünde ama Mertens aktif futbola nokta koyacak.



Eşiyle beraber durum değerlendirmesi yapacağını belirten 10 numaranın öncelikli hedefi ülkesi Belçika'ya dönmek. Yeni kariyer planlamasında teknik adamlık da bulunan Mertens, Buruk'a cevabını ailesiyle beraber değerlendirme yaptıktan sonra sezon sonu vereceğini söyledi.