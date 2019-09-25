Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Ali Koç'a yanıt 'Cevap vermeye değmez'

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Club Brugge maçı sonrası, "Kimin ne dediğine dönünce bakacağız, değerse cevap vereceğiz" açıklamasını yapan Terim, bugün basın mensupları ile yaptığı sohbette Koç'un bu açıklaması için şu yorum bulundu:

'KİMİN NE DEDİĞİNE DÖNÜNCE BAKARIZ'