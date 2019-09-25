Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Ali Koç'a yanıt 'Cevap vermeye değmez'
Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdürüyor... Bugün gerçekleştirilen antrenman öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tecrübeli teknik adam Ali Koç'un kendisi ile ilgili 'Sicili bozuk' açıklamalarına çarpıcı bir yanıt verdi.
25.09.2019 13:34
- Son Güncelleme: 25.09.2019 13:40
Sarı-kırmızılı takımda derbide oynayıp oynamayacağı merak konusu olan Younes Belhanda'nın özel bir maske ile idmana katıldığı görüldü.
BELHANDA MASKESİ İLE SAHADA OLACAK
Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Club Brugge maçı sonrası, "Kimin ne dediğine dönünce bakacağız, değerse cevap vereceğiz" açıklamasını yapan Terim, bugün basın mensupları ile yaptığı sohbette Koç'un bu açıklaması için şu yorum bulundu:
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