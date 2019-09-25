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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Ali Koç'a yanıt 'Cevap vermeye değmez'

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdürüyor... Bugün gerçekleştirilen antrenman öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tecrübeli teknik adam Ali Koç'un kendisi ile ilgili 'Sicili bozuk' açıklamalarına çarpıcı bir yanıt verdi.

25.09.2019 13:34 - Son Güncelleme: 25.09.2019 13:40
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Ali Koç'a yanıt 'Cevap vermeye değmez'

Galatasaray, hafta sonu oynayacakları Fenerbahçe derbisi öncesi yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Ali Koç'a yanıt 'Cevap vermeye değmez'

Sarı-kırmızılı takımda derbide oynayıp oynamayacağı merak konusu olan Younes Belhanda'nın özel bir maske ile idmana katıldığı görüldü.

BELHANDA MASKESİ İLE SAHADA OLACAK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Ali Koç'a yanıt 'Cevap vermeye değmez'

İdmanda basın mensupları ile bir sohbet yapan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 'Sicili bozuk' açıklamasına bir cevap vermeyeceğini söyledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Ali Koç'a yanıt 'Cevap vermeye değmez'

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Club Brugge maçı sonrası, "Kimin ne dediğine dönünce bakacağız, değerse cevap vereceğiz" açıklamasını yapan Terim, bugün basın mensupları ile yaptığı sohbette Koç'un bu açıklaması için şu yorum bulundu:

'KİMİN NE DEDİĞİNE DÖNÜNCE BAKARIZ'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Ali Koç'a yanıt 'Cevap vermeye değmez'

'CEVAP VERMEYE DEĞMEZ'

"Ali Koç'un yaptığı açıklamalarına İstanbul'a dönünce bakacağımı ve değerse cevap vereceğimi belirtmiştim. Baktım ve değmeyeceğine karar verdim. Bu yüzden bir cevap vermedim. Eğer cevap vermeye değseydi, verirdim"

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