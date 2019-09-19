Son zamanlarda sık sık karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yeni savaş başladı... Fenerbahçe Başkanı Ali Koç dün Fatih Terim için, "Nasıl oluyor da bir insanın sicili bu kadar bozuk olabilir. Hem futbolculuk hem de antrenörlük hayatında bu kadar ceza alabiliyor" dedi.
ONLARIN FITRATINDA OLAN BİR ŞEY
Koç, Terim'in "Şampiyonlar Ligi'nde maçlar masada değil, sahada kazanılıyor" sözü için de "Onların fıtratında olan bir şey. Yorum yapmak istemiyorum" ifadesini kullandı.
1 POZİSYON KESİN KURAL HATASI
Tartışmalı Alanyaspor maçına da değinen Ali Koç, "Biz pozisyonda kesin kural hatası var. Diğer pozisyon yoruma açık. Gerekli başvuruyu en kısa sürede yapacağız" diye konuştu.
ALP'İN SÖZLERİNİ DEĞERLENDİRDİ
Başkan Koç, MHK Başkanı Zekeriya Alp'in, "Kural hatası yok" sözleri için de "Böyle bir açıklama yaptığına ihtimal vermek istemiyorum. Ama açıklama yapmışsa yanlış olmuş" dedi.
ZİYARET ELEŞTİRİLERİNİ YANITLADI
Ali Koç, TFF'ye yapılan ziyarette "En Fazla Şampiyon Olan Takım F.Bahçe" yazılı bir dergi kupürünün TFF Başkanı Özdemir'e hediye edilmesinin eleştirilmesine de yanıt verdi.
ULUSOY DA GALATASARAYLIYDI
Koç, "Bunlar sizin yarattığınız olaylar. Demirören, Beşiktaş başkanıydı. Ulusoy, Galatasaray kongre üyesiydi. Söz konusu Fenerbahçe olunca farklı konuşuluyor" açıklamasını yaptı.
ALGI OPERASYONLARI BAŞLADI
Algı operasyonlarının başladığını ifade eden Ali Koç, "Türk futbolu yıllardır algı operasyonu üzerinden yönetilmeye çalışılıyor. Biz az konuşuyoruz, öz konuşmaya dikkat ediyoruz" dedi.
HAKEM KONUŞMAK İÇİN ERKEN
F.Bahçe Başkanı Ali Koç, ilk 4 haftada fazla hakem hatası yapılmadığını belirterek, "Konuşmak için erken" yorumunu yaptı.
F.BAHÇE'YE ÇİFTE SPONSOR
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı ile Kafkas Mücevherat ve Corendon Airlines arasında sponsorluk sözleşmesi imzalandı. İmza törenini Eda Erdem ile Naz Aydemir de katıldı.
ONLARIN FITRATINDA OLAN BİR ŞEY
Koç, Terim'in "Şampiyonlar Ligi'nde maçlar masada değil, sahada kazanılıyor" sözü için de "Onların fıtratında olan bir şey. Yorum yapmak istemiyorum" ifadesini kullandı.
1 POZİSYON KESİN KURAL HATASI
Tartışmalı Alanyaspor maçına da değinen Ali Koç, "Biz pozisyonda kesin kural hatası var. Diğer pozisyon yoruma açık. Gerekli başvuruyu en kısa sürede yapacağız" diye konuştu.
ALP'İN SÖZLERİNİ DEĞERLENDİRDİ
Başkan Koç, MHK Başkanı Zekeriya Alp'in, "Kural hatası yok" sözleri için de "Böyle bir açıklama yaptığına ihtimal vermek istemiyorum. Ama açıklama yapmışsa yanlış olmuş" dedi.
ZİYARET ELEŞTİRİLERİNİ YANITLADI
Ali Koç, TFF'ye yapılan ziyarette "En Fazla Şampiyon Olan Takım F.Bahçe" yazılı bir dergi kupürünün TFF Başkanı Özdemir'e hediye edilmesinin eleştirilmesine de yanıt verdi.
ULUSOY DA GALATASARAYLIYDI
Koç, "Bunlar sizin yarattığınız olaylar. Demirören, Beşiktaş başkanıydı. Ulusoy, Galatasaray kongre üyesiydi. Söz konusu Fenerbahçe olunca farklı konuşuluyor" açıklamasını yaptı.
ALGI OPERASYONLARI BAŞLADI
Algı operasyonlarının başladığını ifade eden Ali Koç, "Türk futbolu yıllardır algı operasyonu üzerinden yönetilmeye çalışılıyor. Biz az konuşuyoruz, öz konuşmaya dikkat ediyoruz" dedi.
HAKEM KONUŞMAK İÇİN ERKEN
F.Bahçe Başkanı Ali Koç, ilk 4 haftada fazla hakem hatası yapılmadığını belirterek, "Konuşmak için erken" yorumunu yaptı.
F.BAHÇE'YE ÇİFTE SPONSOR
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı ile Kafkas Mücevherat ve Corendon Airlines arasında sponsorluk sözleşmesi imzalandı. İmza törenini Eda Erdem ile Naz Aydemir de katıldı.
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