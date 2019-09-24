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  • 24.09.2019 16:38
  • Son Güncelleme: 24.09.2019 16:44

Son dakika: Başkanı 'a şok ceza! 30 gün hak mahrumiyeti...

Son dakika haberine göre; Başkanı , sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle tarafından 30 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı. Ali Koç, Galatasaray derbisinde tribünde yer alamayacak.

Derbi öncesi F.Bahçe'ye şok! 30 gün hak mahrumiyeti...

Kulübü Başkanı 'a sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin TL para cezası verildi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin TL para cezası verildi.
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 24 Eylül 2019 tarih ve 12 sayılı toplantısında aldığı kararlar şöyle:

"1- İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Kulübü idarecisi MEHMET ÇAKMAK UYAR'ın, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000. TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
2- FENERBAHÇE A.Ş. başkanı ALİ YILDIRIM KOÇ'un sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 20.000. TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
3- EKOL GÖZ MENEMENSPOR Kulübünün, A takım listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunan futbolculardan en az dördünün 15. yaş gününe denk gelen sezon ile -21. yaş gününe denk gelen sezonlarda kesintili veya kesintisiz en az 3 sezon veya 36 ay kendi kulübünde tescilli olması gerekirken kriterlere uygun iki futbolcu bildirilmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 30.000. TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
4- KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübünün A takım listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunan futbolculardan en az dördünün 15. yaş gününe denk gelen sezon ile -21. yaş gününe denk gelen sezonlarda kesintili veya kesintisiz en az 3 sezon veya 36 ay kendi kulübünde tescilli olması gerekirken kriterlere uygun futbolcu bildirilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 60.000. TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."

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