Nando De Colo neden Fenerbahçe'yi seçti? İşte cevabı...
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi organizasyonu kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Metro Enerji Salonu'nda gerçekleştirilen medya günü etkinliğine, sarı-lacivertli takımın başantrenörü Zeljko Obradovic ve teknik ekip ile oyuncular katıldı. Fenerbahçe Bekolu basketbolcular, etkinlikte basın mensuplarına röportaj verdi. Öte yandan Fenerbahçe'nin yeni transferi Nando De Colo, NBA'yi değil de neden Fenerbahçe'yi tercih ettiğini açıkladı. İşte o açıklamalar...
Fenerbahçe Bekolu oyuncular Derrick Williams, Kostas Sloukas, Nando De Colo, Joffrey Lauvergne ve Berkay Candan'ın Takvim Gazetesi'nden Osman Cengiz'e aktardıkları şu şekilde:
DERRICK WILLIAMS
Yükselen performansın ile bu yıl Fenerbahçe'ye geldin. Buraya gelmeden önce seni hangi takımlar istedi?
+ Geçen sezon sadece benim için değil Bayern için de çok iyi performansım oldu. Başka teklifler de aldım tabii ki. Barcelona-CSKA Moskova ve Türkiye'den Anadolu Efes'ten teklif aldım. NBA'den de teklifler geldi. Detroit, Minnesota ve Houston'dan teklif vardı. Ama ben Fenerbahçe gibi bir takımdan teklif geldikten sonra ne Avrupa'da ne NBA de bir takımı değil burayı istedim.
NBA ve Avrupa'dan bu kadar çok teklif aldığın dönemde seni Fenerbahçe'ye çeken ne oldu?
+ Bayern'e geldikten sonra aslında en büyük hedefim ve isteğim buydu. Sonraki kontratımda gideceğim yeri seçebilmek. Birçok yerden teklif almak ve seçen taraf olmak. Ama sonunda olmak istediğim yer burasıydı. Özellikle burada oturmuş sistem, koçun buradaki vizyonu ve Euroleague'i kazanma isteği benim karar vermemde çok etkili oldu.
Fenerbahçe'den sonraki hedefin tekrar NBA diyebilir miyiz? Hayalinde NBA'de hangi takımda oynamak var?
+ NBA hala bir hedef. Küçüklüğümden beri NBA'de oynamak en büyük hedefimdi ama bu hala bir hedef… Ama bu sene gitmememin sebebi gittiğimde tam olarak hazır olarak gitmek istememdi. Bu veya başka bir sebepten dolayı orda sıkıntı yaşamak istemem ve oraya gittiğinde tam olarak hazır olmalıyım. Şu an burada başarılı olmam gerekiyor. Kupalar kazanmalıyım ve kazanmalıyız. Daha sonra teklif gelirse olur... Öncelikle buradaki hedeflerim… İstanbul'u seviyorum. Fenerbahçe'yi seviyorum. Türkiye'yi çok seviyorum.
Fenerbahçe taraftarı enerjik, hırslı ve ateşli oyuncuları çok kolay benimsiyor. Taraftar ile bir bağ kurabileceğini düşünüyor musun?
+ Ben zaten öyle bir oyuncuyum. Çocukluğumdan beri enerjik ve hareketli biriyim. Özellikle böyle taraftar kitlesi olan bir takımda öyle olmak zorundasınız. Belki başka takımlara gitseniz böyle olmamak sorun olmayabilir. Ama Fenerbahçe gibi taraftara sahip, başarıya her zaman aç olan bir takımda bunu yapamazsınız. Bende zaten hep böyle biriydim. Hep kazanan tarafta olmak için her şeyi yaparım.
Fenerbahçe'ye gelmeden önce kimlere danıştın? Bir akıl hocan oldu mu?
+ Konuştuğum insanlar takibi de oldu. Ama karar mercii bendim. Özellikle buradan Maurizio Gherardini, koç Obradovic ile Bobby Dixon ve Gigi Datome ile konuştum. Sonunda konu benim yapmak istediğim ile ilgiliydi. Türkiye'de Fenerbahçe gibi bir takımdan teklif gelince zaten fazla düşünmeye de gerek yoktu.
Basketbolda idolün kim?
+ Büyürken idollerim Kobe ve Shaq'tı ama sonuçta büyüdükçe farklı insanları da kendinize örnek almaya başlıyorsunuz. Olgunlaştıkça, şu anda oynayan isimlerden Kevin Durant, Russell Westbrook, Stephen Curry, Lebron James gibi oyuncuları izlemekten zevk alıyorum kendime örnek alıyorum. Onlarda enerjik ve tutkulu oyuncular…
KOSTAS SLOUKAS
Geçen yıl şampiyonluğun favorisiyken sakatlıklardan dolayı bu olmadı. Sana da eksra yük bindi. Bu süreç seni zorlamış mıydı?
Geçen sene bizim için iyi bir sezon değildi. Normal sezonda çok iyi işler çıkardık ama kupayı alamadık. Sakatlıklardan dolayı. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte sezonu kupasız kapatmak asla kabul edilir bir durum değil ve olamaz. Bu sene daha farklı olacak. Daha iyi olmak için ne yapmamız gerekiyorsa fazlasını yapacağız.
Fenerbahçe'de artık sembol isimlerden birisi olmaya başladın. Avrupa"daki üst sınır senin için Fenerbahçe mi? Yoksa daha iyi bir teklif gelirse yoluna bakar mısın?
Burada 3 yılım daha var. Şuan sadece burayı düşünüyorum. Burada hiçbir şey için sınır yoktur ve istek bitmez. Başarılı olmaya mecburum. Kendimi geliştirmeye… Ama belki de 3 yıl sonra Fenerbahçe beni burada istemeyecek… Şimdi bu sezona konsantre olalım ve zafere odaklanalım.
Çok istikrarlısın. Sağlık ve istatistiksel olarak. Bunun bir sırrı var mı sende?
+ Geçen yıl ciddi bir sakatlık yaşamadım. Ama şansta yanımdaydı. Ben uyumama, beslenmeme, çalışmama olabilecek her şeyime dikkat ediyorum. Ama sakatlıklar da olabilir bazen…
De Colo, Westerman gibi kaliteli isimler geldi. Bu isimlerle senin ve takımın gireceği forma rekabeti hakkında ne düşünüyorsun?
+ Bu oyuncular iyi oyuncular. Özellikle De Colo pozisyonunda Avrupa'nın en iyi oyuncularından birisi… Westermann da çok tecrübeli. Ben olarak değil takım olarak en karlı yine biz olacağız. Hangimiz oynarsak önemli olan günün sonunda kazanan olmak... Çok çalışmamız lazım…
NANDO DE COLO
Daha önce İstanbul'da veya başka bir yerde Fenerbahçe'ye karşı birçok kez oynadın ve Fenerbahçe'nin kaybettiği maçlarda etkiliydin de. Taraflar sana o dönemlerde kızıyordu. Ama şimdi bu taraftarlar senin için tezahürat yapacak. Bununla ilgili ne hissediyorsun?
+ Böyle bir taraftar kitlesi için oynayacağım için çok heyecanlıyım. Geçmişte olan geçmişte kalır. Ben şimdi bu takım için oynayacağım ve ilişkilerimiz bu yönde ilerleyecek. Bir temennim var. Umarım onları mutlu edebilirim…
Buraya seni getiren neydi. Başka teklifler var mıydı?
+ Başka teklifler vardı ama samimi olmak gerekirse buraya imza atış sürecim çok kolay oldu. Çünkü burası çok büyük bir kulüp. Biz de evde kendi içimizde bu konuyu konuştuğumuz zaman eşim bu kulübün ne kadar büyük olduğunu bana hatırlattı. Çünkü kendisi basketboldan anlayan ve basketbolun içinde olan birisi. Obradovic için oynamak, bu kadar iyi bir taraftar kitlesi için oynamak ve böyle bir oyuncu grubuyla olmak benim kariyerime iyi gelecekti. Bunu da oturduk konuştuk ve çok hızlı bir karar verdik ve iyi ki de vermişiz. Çok mutluyuz…